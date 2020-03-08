عدّاوةٌ مكررةٌ ؟

بقلم: يسين بوغازي

جوقة كتاب في أدب وصحافة ، لا تفهم تماما لماذا يخوضون سباحات ضد تيار بعينه ،له وجاهة توازن هوية ويوميات الناس، بادئ ذي بدء سأسلم جدلا أنهم يرمون شهرة وراء ما يقولون ! وربما يرمون إعادة تحريك أسمائهم بساحات إعلام و بين ضفاف ثقافي وأشياء أخرى ؟ فما يقولونه ليس بجديد أبدا ، وأن أنتلجنسيا جزائرية قد تجاوزت حشاشات مماثلة، كالتي يثيرها روائيا منذ زمن ،كلما هوى به نجمه الإبداعي !

اعتاد منظومة ثقافية متكاملة يسبح فيها الروائي إثارة قضايا مكررة منذ القرن الثالث الهجري ، فهي ليست مبهرة ، ولا تملك أية قيمة مضافة ولا جدارة بحثية بل مجرد استفزازات ومجانيات وعنتريات لا تشبع من جوع أدبي لم يوليه الروائي جهدا لإعادة ترتيبه وإعلاء أسماءه الجديدة ؟ بل ظل هو هو منذ عقود يستظهر نفسه بأناقة على شاشات واستوديوهات تصور فوتوغرافي ؟ وظل أمين الزاوي يرتمي ما بين هالات أفكار تقدمية فيما يستجدي جوائز خليجية ، ربما لا يدري ؟! أنها تتناقض جوهرا ومظهرا وما يقوله هو ؟! لقد تجاوزت الرواية براعة إبداعا يستمر فقط في إثارة أحقاد بين الناس

ربما يتحترك الروائي المتواضع في إبداء وجهة نظره ،بمقاسات حرية تعبيرا قٌلٍصت الى ان غدت فسحة مخصصة لمن هم من سموات امين الزاوي فقط ؟ واعتقد انه لم يفهم بعد ان زمن التهجم على ما يعتقده الناس لم يعد يستجلب شهرة ، ولم يعد يلقى ابهارا بين اولئك المتدينين ، الدين كانوا يظلون صامتين لا ينبشون ببنت شفة ضده ومن يشاكله ، فيما هم يصولون بإساءات وكراهية و اشياء مقززة

ربما امين الزاوي قيد ثقافة قديمة !لأن اجيال روائية وكتاب جددٌ ، لم تعد تبهرهم هالات الزاوي وسمواته التقدمية ،لم يعدوا يلتزمون بصمت ويبدون ابهارا . فلم يعد كلامه جدير ان يقرأ او يسمع ؟ بل لم تعد اصول فكرته مثيرة بين اقلام صاعدة ، اقلام اكثر براعة في سفر رواية جزائرية ، وقد كللت احرفهم بجوائز كبرى ، فيما لم يستطع قلم امين الزاوي ان يرتقى الى مرتب ما يكتبون.