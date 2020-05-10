عدم وجود نصوص تنفيذية لقانون السمعي البصري خلق الفوضى

بقلم / أ . لخضر . بن يوسف

إدريس بوشاقور الرحماني من ولاية عين الدفلى، ممرض و طالب في الإعلام ، منشط للعديد من التظاهرات واللقاءات الوطنية و حائز على جوائز عديدة في المجال ، مؤسس و رئيس نادي إعلامي جامعي ، حاليا أعمل كمنشط في إذاعة Dm-Radio…

حدثنا عن فكرة دخولك مجال الاعلام وكيف تقيم التجربة ؟

التجربة لا أعتبرها قد بدأت أصلاً لأن تطلعاتنا وآمالنا وطموحاتنا في المجال كبيرة جدا وليس لها حدود…الفكرة كانت من الطفولة تكبر شيئآ فشيئآ ، حبنا للثرثرة والتعبير التي كانت تزعج أشخاص كانت في المقابل تكسبنا نقاط مع أساتذة اللغة العربية الذين كان أغلبهم يتنبؤون نجاحي في الصحافة أو المحاماة ، مع الوقت الفكرة سكنت الرأس. ، وبدأ جنون الصحافة والإعلام يركبنا فتجد ادريس يتكلم مع المرايا مثل المجنون و يمثل دور المراسل والصحفي بدون كلل ولا ملل ، بعدها توجهنا للتكوين في مدارس خاصة أين تم اكتشاف موهبتنا وهو ما زاد من ثقتنا في أنفسنا و مع الوقت كسبنا ثقة المسؤولين الذين كانوا في كل مرة يعتمدون علينا في تنشيط اللقاءات والمناسبات الوطنية والاحتفالية ، بعد البكالوريا اخترنا مجال الاعلام أين فرضنا أنفسنا وسط طلبة المجال و حزت على جائزة أحسن منشط جامعي في كاستينغ أقيم في الحرم الجامعي وأنا في السنة الأولى فقط …بعدها وُفقنا في الفوز بالكثير من المسابقات ومع الوقت بدأنا نكسب ثقة الناس وأصبحت منشطآ لملتقيات وطنية ودولية…تقييمي للتجربة عادي فيه الكثير من التوفيق من الله سبحانه وتعالى

بالموازاة مع وجودك بالإعلام هل لديك اهتمامات أخرى ، لو تحدثنا أكثر عن نجاحك وكيف استطعت التوفيق بين اهتماماتك الأخرى والاعلام ؟

عملي كممرض و هو الذي ساعدني كثيرا في الاعتماد على نفسي ماديا وجعلني لا أتسرع إعلاميا ، القدر هو من جعلني ممرضا ولم أكن أحب هذه المهنة لكن مباشرة بعد احتكاكي مع معاناة المرضى جعلني اكتشف جانبا انسانيآ في شخصي وجعلني لا أريد أن أتوقف عن ممارسة هذه المهنة حتى ولو أن ارتباطاتي الدراسية أو في العمل الاعلامي وممارسة الرياضة وحياتي الخاصة جعل التوفيق بينهم صعبا لضيق الوقت…

كيف تنظر لواقع المرأة العاملة في مجال الصحافة والإعلام؟

المرأة هي نصف المجتمع ولا يمكن إقصاءها من عالم الاعلام ، لكن اعتقد أنها مازالت تعاني من متاعب في الميدان عندما تنزل لمجتمع فيه من لا يتقبل فكرة مرأة عاملة وقوية ، و تعاني من جهة أخرى من ابتزازات ومطامع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية (لا سامحهم الله ) ، المرأة الساكنة بعيدا عن العاصمة و المدن الكبرى أيضا واقعها يُصعب من مأمورية إبراز قدراتها وإطلاق العنان لمواهبها….

رغم كل هذا متفائلون بقدرة المرأة على فرض نفسها في المجال اكثر فأكثر

بعد تجربة الصحافة ، هل تطمح لخوض تجربة جديدة في الاعلام المكتوب ؟

صراحة ! أنا عاشق لكل الأنواع والألوان والطبوع الصحفية …الكتابة الصحفية ليست أولوية بالنسبة لي …لكن إن كانت هناك فرصة و القليل من الوقت الأكيد أنني لن أضيعها

ما رأيك بتجربة الاعلام بالجزائر ، وخاصة الاعلام الخاص ؟

سعادتنا لم تكن توصف بعد فتح المجال أمام القنوات الخاصة سنة 2012 ، لكن عدم وجود نصوص تنفيذية لقانون السمعي البصري خلق الكثير من الفوضى …تؤسفني حقيقة أن الصحفي غير محمي في مهنته وأعتقد أننا تأخرنا عن تنظيم المجال…

هل فعلا ترى بأن الاعلام الخاص يعكس تماما اهتمام المواطن الجزائري ؟

الاعلام الخاص ليس أكبر اهتماماته انشغالات واهتمامات المواطن ، الاعلام يجب أن يكون قوة وسلطة أولى تُنمي المجتمع في صناعة الوعي وتنمية الفرد وهذا ما نفتقده للأسف …لا توجد قنوات جل اهتمامها في التربية والعلوم وعالم الطفل و تحليل المشاكل الأسرية والاجتماعية …ومع ذلك لا نلقي كل اللوم على الاعلام الخاص

كيف تقضي يومك في ظل الحجر الصحي ؟

الأيام في الحجر الصحي صارت أكثر ترتيبا لدي ، فقد خُلق بعض الوقت الذي جعلنا نستمتع بالبقاء مع عائلاتنا لوقت أطول ، وجعلنا نحافظ على الصلاة في وقتها أكثر ، بالإضافة للقليل من العمل و الخروج من المنزل فقط للضرورة القصوى

كيف توفق بين عملك و البيت خاصة و نحن في شهر رمضان الكريم وعز الوباء ؟

التوفيق بين العمل والبيت الآن صار أسهل نوعيآ (ههه) لأن قبل الحجر كنت مرتبطا بالدراسة وأمور أخرى …مع الحجر خُلق لدي وقت أعمل على استغلاله

ماذا عن طموحاتك كصحفي؟

طموحاتنا الصحفية والإعلامية ليس لها سقف ولا حدود …نتمنى أن نحترف الإعلام وأن نكون اضافة في المشهد الإعلامي وأن نقدم خدمة لمجتمعنا و وطننا

كلمة أخيرة

في الأخير أشكرك وأشكر جريدتكم على هذه الالتفاتة ، أتمنى لك من القلب الكثير من التوفيق و لجريدتكم المحترمة ، أتمنى من الله أن يرضى عنا وأن يُوفقنا ، أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا و أن يحفظنا ويجعل بلدنا آمنا ، شكرا جزيلا لكم.