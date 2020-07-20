عدم وجود عدالة ضريبية يستوجب التحرك

∙ بعض الأشخاص يكونون ثروات دون دفع شيء

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، إن البعض يكوّنون ثروة ولا يدفعون شيئا، أو يدفعون شيء قليل مقارنة بمداخيلهم، معتبرا أن هذه الأشياء تعطي انطباع بعدم وجود عدالة اجتماعية.

وأكد جراد في كلمته الافتتاحية، لأشغال الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، أن الإصلاح الجبائي المنتظر، يجب أن يرتكز على الرقمنة بشكل فعلي، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تحسين لخدمة المرفق العام، مضيفا أن الموارد المالية للدولة، تستمد من الجباية البترولية التي حولت إلى تسيير إنفاق الدولة عوض الاستثمار، مبرزا أن الجباية على الدخل التي تقتطع مباشرة، هي أبرز مثال على عدم وجود عدالة ضريبية، في تأكيد منه أن الجباية العادية، بالرغم من الجهود المبذولة تشريعيا ووظيفيا، لم تصل إلى مستوى يليق بالتزامات الدولة.

وأورد ذات المسؤول، أن الإصلاح الجبائي المنتظر، يجب أن يرتكز على الرقمنة بشكل فعلي، وأن يكون هذا الإصلاح، بتحسين خدمة المرفق العام بالإصغاء، مؤكدا بالمناسبة، إن الإصلاح الجبائي، لا ينفصل عن إصلاح الجماعات المحلية، من أجل الإقلاع بالتنمية المحلية.

الاستثمار والإصلاح الجبائي

من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الأول عن الحكومة الجديدة، أن الاقتصاد الموازي ما يزال يمثل إجحافا أمام الامتثال الجبائي، ما يرهن جهود الدولة في النهوض بالاستثمار و تشجيعه، نتيجة إخلاله بقواعد المنافسة النزيهة، ما حرم الدولة من الموارد المالية المرجوة، موضحا في ذات السياق، أن الاقتصاد الـموازيِ، على الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف لسلطات العموميةْ لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية، مما يشكل إجحافا أمام الامتثال الجبائيِ، باعتبار أن المتعاملين في السوق الـموازيةْ، لا يقدمون أي مساهمة جبائية، مقارنة بالـمتعاملين الذين ينشطون ضمن الأطر القانونيةْ، الذين يتحملون العبء كله، من خلال الوفاء بواجباتهم الجبائيةْ في تمويل الواردات المالية للدولة والجماعات المحلية.

إعادة تأهيل الخدمة العمومية

و أضاف الوزير الأول، أن ظاهرة الاقتصاد الموازي، قد تؤدي أيضا إلى التقليص من فعالية السياسات العموميةْ، الرامية إلى التشجيعِ والنهوض بالاستثمار، لكونها تشكل عائقا يحول دون السيرِ السليمِ لمسار الاقتصاد الوطني، مما يخل بقواعد المنافسة النزيهة و يحرم الدولةَ من الـمواردِ المالية المرجوة، داعيا بالمناسبة، إلى تقديم اقتراحات وعروض يمكنها أن تضمن امتثال المكلفين بالضريبة إلى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين، واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي، مبرزا ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية، من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية، ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني، و تعيق مشروع إعادة بنائه.

مريم خميسة