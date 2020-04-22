عدم فاعلية الدروس عن طريق النت

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد شمس الدين شيتور صبيحة أمس الأربعاء على هامش تنصيب الأمين العام الجديد الأستاذ منير خالد براح خلفا للامين العام السابق خلفا للامين العام السابق محمد الطاهر عبادلية الجميع إلى التجنيد لإتمام الموسم الدراسي بداية من شهر ماي المقبل وإنقاذ الجامعة الجزائرية من شبح السنة البيضاء التي تهدده بفعل جائحة الكورونا.

هذا ودعا الوزير الأساتذة والدكاترة إلى استغلال العطلة من اجل التحضير الجيد وبحث سبل إتمام التطبيقات ودروس الفصل الثاني لضمان نجاح السنة الجامعية وذلك من خلال إقامة مخطط عمل مع عمداء الجامعات والكليات كل حسب مهامه، مشيرا ان الجهود المبذولة من قبل الأساتذة وعمداء الكليات في نشر الدروس على منصات الجامعات لم تأتي بالمطلوب بفعل نقص التكنولوجيا وتعميمها على كافة مناطق الوطن ما يمس بتكافؤ الفرص ما بين الطلبة الأمر الذي يستوجب دعم هذا الإجراء بدوروس استدراكية فعالة بداية من شهر ماي المقبل ، هذا وأكد الوزير أن تصريحاته وقرارته السابقة في قضية انتخاب المجالس العلمية بالجامعات قد تم تأويلها دون التطرق إلى الإجراءات الجديدة في هذا المجال.

محمد بن ترار