عدم دستورية قانون 05/20 المناهض للكراهية

بقلم: الوليد فرج

لا يمكن ذكر حرية التعبير بمعزل عن ذكر القانون الجزائي ، الذي يسعى في أحد هوامشه لوضع حدود و ضوابط لها و معايير تقييدها في حدود ما تسمح به القوانين و المواثيق الدولية لا سيما ما نصت عليه الفقرة 03 من المادة 19 و المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، و للحفاظ على قانونية ضوابط تقييد حق حرية التعبير، وجب تضمين القانون ضبط المفاهيم وفقا لما الفقرة 03 من المادة 19 لا سيما في مسألة التحريض على الكراهية كجريمة تمس بحقوق الآخرين و النظام العام وحتى الأمن العام .

إن أي قانون يروم الى تجريم دعوى خطاب الكراهية والوقاية منه ، عليه أيضا الأخذ بعين الاعتبار ، التعليق العام رقم 34 و التوصية العامة رقم 15 الصادران عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان و لجنة القضاء على التمييز العنصري .

يبقى مناط التجريم و العنصر الأساسي في سلوك الكراهية هي (الحدة) كمحور رئيسي تدور حوله المعايير المحددة بدقة للقيود التي ترد على حرية التعبير و تحدد التحريض على الكراهية وفقا لتطبيق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

انطلاقا من هذه القاعدة ، ينبغي على قانون يتناول تجريم الخطابات الداعية على التحريض على الكراهية إلى تحديد أكثر أشكال الازدراء حدة و تأثيرا في النفس .

ولأجل تقييم. يجب الوقوف على مواطن معاني القساوة في الخطاب أو الضرر والذي يدعو إليه ، ودرجة تواتر الاتصال و حجمها و حدتها .

وفي هذا المجال يُقترح معيار من ستة أجزاء تحدد معايير أشكال التعبير المحظور جنائيا التي يجب مراعاتها عند النص على تجريم الدعوة للكراهية ، والتي من دونها قد يُمس بحرية التعبير :

1/ السيــــاق : هو الإطار الخاص و الفضاء الاجتماعي المحدد ؛ و الجو السياسي الذي قيل فيه الكلام وصدر أو نشر أو أذيع فيه الخطاب وتحايث و تساوق ، و تناسب فيه حيث يتغير معناه في غيره والذي يجب وضعه فيه .

2/ المتكلـــم : يعتبر المركز الاجتماعي للفاعل و وضعه وحالته في المجتمع ، أو مركز منظمته في بيئة الجمهور الذي يوجه إليه الخطاب .

3/ النيـــــة : الركن الأول من أركان قيام أي جريمة ، ويصطلح عليها بالقصد الجنائي ، فالمادة 20 تفرض وجود نية جرمية ، وهنا يتطلب قصد جنائي خاص يكتنف الفعل أن يهدف خطاب الكراهية إلى الدعوة للإضرار بالغير ، فلا يكفي الإهمال أو التهور الرعونة في السلوك بل يجب لتشكل سلوك مجرم تطبق عليه أحكام المادة 20 توفر : (الدعوة)+(التحريض) . فلا يكفي الانتشار و التداول و هنا. يجب تفعيل العلاقة المثلثة بين :

(عرض الخطاب)+(موضوعه)+(الجمهور المتلقي له)

4/ المحتوى و الشكل: هو جسم الجريمة و أساسها و مادتها ، وهو أهم عنصر تتداول فيه المحكمة و تفكك عناصره باعتباره أهم محور في التحريض ، و لزاما تحديد مدى استفزازيته وحدته و ضبط معاني الكراهية المنظمة فيه و طبيعة الأسلوب و الحجج المستخدمة فيه .

5/مدى الخطاب: وهي المساحة التي تفاعل فيها تأثير الخطاب ، من خلال علنيته و الجهر به ، والمدى يتحدد بحجم الجمهور المتلقي له ، مع تحديد وسائل.النشر و درجة تواتر الاتصالات و حجمها و مداها و سمة بيئة التداول محصورة او مفتوحة .

6/ الرجحان : (وشك الوقوع) تعتبر جريمة التحريض تحديدا جريمة غير تامة و ترتبط لتمامها التنفيذ المادي لخطاب أو الدعوة للكراهية . غيره انه لا يشترط جزائيا تمام جريمة التحريض و شرط إخراجها المادي كموجب للعقوبة ، بل يكفي و جود احتمال معقول بان ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد المجموعة المستهدفة مع الإقرار بأن تلك الصلة السبيبة ينبغي أن تكون مباشرة .

فهل راعت مواد قانون 05/20 المتعلق بتجريم خطاب الكراهية هذه التفاصيل و الضوابط في أحكامها ؟

و عليه ما مدى دستورية هذا القانون ؟