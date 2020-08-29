عدم تسجيل خسائر بشرية او مادية في زلزال تيبازة

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت في حدود الساعة السادسة و عشر دقائق بولاية تيبازة, حسب ما أفاد به بيان للمديرية

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحماية المدنية قامت على إثر هاته الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولايات المجاورة لولاية تيبازة, بعملية استطلاع وتعرف, بنشر فرق راجلة من أعوان الحماية المدنية, سيارات إسعاف وكذا شاحنات تدخل عبر مختلف بلديات وأحياء الولاية, بحيث لحد الساعة لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية, وكانت ولاية تيبازة سجلت هزة أرضية بشدة 4.2 درجة على سلم ريشتر, حدد مركزها 03 كلم شمال شرق مدينة سيدي غيلاس, دائرة شرشال