عدل توجه إعذارا لمكتب الدراسات المكلف بمشروع 1100 مسكن بورقلة

وجهت وكالة عدل، اليوم الأربعاء، إعذارا أولا لمكتب الدراسات “نبار عمر” المكلف بمتابعة ومراقبة مشروع انجاز 1100 مسكن بورقلة.

وحسب بيان للوكالة، فقد تم توجيه الإعذار، بناء على عدم التزام مكتب الدراسات بالمواد التعاقدية المنصوص عليها في الصفقة، إثر تسجيلها تحفظات عديدة و متكررة خلال انجاز الأشغال.

خاصة منها ما تعلق بالطرق والشبكات المختلفة، بسب عدم أدائه لمهامه على أحسن وجه.

كما سجلت الوكالة عدم التزام مكتب الدراسات بتوفير عدد التقنيين المكلفين بمهام مراقبة ومتابعة أشغال المشروع، وفق ما هو منصوص عليه تعاقديا.

وأمهلت الوكالة مكتب الدراسات، 8 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الاعذار، من أجل الإلتزام بوضع عدد المكلفين بمهام المراقبة والمتابعة المنصوص عليها في الصفقة.

مع تسخير تقنيين مؤهلين لضمان السير الحسن للمهام وتحسين جودة الأشغال.

وأشارت الوكالة، إلى أنه وفي حال عدم الإستجابة للتوصيات المذكورة في الإعذار، ستتخد الإجراءات الردعية المعمول بها قانونا.