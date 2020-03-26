وضعت وكالة “عدل” تحت الخدمة 14 سيارة إسعاف مجهزة بعتاد صحي تمثل في كمامات وقفازات وقاية وسائقين، 12 منها موجهة لولاية البليدة و 2 لفائدة مستسفى القطار بالعاصمة، وذلك في اطار الحملة الوقائية التي تقوم بها الوكالة بتوصية من وزير السكن لمنع انتشار فيروس كورونا،

وتهدف مبادرة وكالة عدل حسب بيان لها، الى مساعدة الطواقم الطبية في ولاية البليدة كما في العاصمة في نقل الحالات المشتبه في اصابتها بالفيروس من خلال تسهيل نقلها.

الى جانب تخفيف الضغط عليها بتوفير مواد التعقيم ومختلف المستلزمات الوقائية.

و ساهمت في هذه المبادرة الى جانب “عدل”، عدد من مؤسسات الانجاز التالية: BEZALA .ATTIA .Gurbus .Aslane .ERIAPY. Skn.Kuzu.Kur. BEZALA.Dambri . ATLas Kuzu