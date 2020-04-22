عدد ساعات الصيام في الجزائر ستكون الأعلى عربيا

سيصوم الجزائريون لأطول مدة زمنية بين جميع الدول العربية ، حسب ما أكده موقع “طقس العرب” المتخصص ، حيث ستبلغ ساعات الصيام في الجزائر أول يوم رمضان 15 ساعة و 8 دقائق ، و 16 ساعة و 13 دقيقة في اليوم الأخير من الشهر الكريم.

وتأتي تونس بفرق دقائق بعد الجزائر في عدد ساعات الصيام ، بـ15 ساعة و 7 دقائق في اليوم الأول من الشهر ، و 16 ساعة و12 دقيقة في اليوم الأخير.

أما أقصر ساعات الصيام في الدول العربية فستكون في جزر القمر، بـ 12 ساعة و 46 دقيقة من الصوم في مدينة موروني ( عاصمة البلد ) في أول أيام الشهر الفضيل، حسب المصدر ذاته.