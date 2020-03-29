أعلن الاتحاد الإفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في القارة السمراء تجاوز الأربعة آلاف حالة.

وأكد الاتحاد في تقرير يومي نشره على موقعه الإلكتروني، أن عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282، وقد تعافى 302 من هؤلاء المرضى بالكامل، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل.

وتتصدر منطقة شمال إفريقيا التي تضم الدول العربية مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس قائمة المناطق الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، وسجلت إجمالا 1716 إصابة و98 وفاة.

تليها منطقة جنوب إفريقيا بـ1230 إصابة مؤكدة ووفاتين، ثم غربها (798 إصابة و21 وفاة) وشرقها (324 إصابة وأربع وفيات) ووسطها (214 إصابة وتسع وفيات).

ومن حيث عدد الإصابات، تعد جمهورية جنوب إفريقيا الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تجاوزت حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فيها 1000 حالة، وسجل هناك إجمالا 1170 إصابة.

لكن من حيث عدد الوفيات تتخطى دول شمال إفريقيا العربية باقي بلدان القارة، وفي مقدمتها مصر (36 وفاة) الجزائر (29 وفاة) والمغرب (25 وفاة)، وقد ارتفعت هذه الحصيلة بالنسبة لعدد من هذه الدول في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT