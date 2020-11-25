عجلة البطولة الوطنية تعود للدوران بعد 8 أشهر من الغياب

تعود أجواء كرة القدم مجددا إلى الجزائر بعد توقف دام ثمانية اشهر كاملة بسبب انتشار وباء كورونا، من خلال إعطاء إشارة انطلاق البطولة الوطنية المقررة غدا بلعب أولى مباريات الرابطة المحترفة الأولى، وتتقجم مباريات الغد المواجهة المرتقب أن تجمع فريقي شبيبة القبائل وأهلي برج بوعريريج على ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، حيث تعرف تشكيلة “الكناري” عدة تغييرات بذهاب بعض الأسماء والتعاقد مع أسماء جديدة مع بقاء المدرب التونسي معين الزلفاني الذي يواصل مهامه على رأس التشكيلة والذي يسعى إلى تحقيق بداية موفقة في المنافسة امام أشبال نظيره بلال دزيري، الذي يعول على العودة بنتيجة ايجابية من مدينة تيزي وزو ومفاجأة منافسه في عقر الديار.

من جهته، سيكون نصر حسين داي صاحب الرقم القياسي في عدد الاستقدامات خلال المركاتو الصيفي المنقضي أمام اختبار حقيقي رفقة مدربه الجديد نذير لكناوي عندما يستقبل الضيف مولودية وهران في مواجهة جس النبض للنادي العاصمي ومعرفة قدرته على منافسة الكبار في دوري هذا العام، خاصة وأن الجميع في بيت النصرية يأمل طي تعثرات المواسم الماضية وفتح صفحة جديدة مع التنافس على الألقاب والعودة مجددا إلى منصة التتويجات، والأكيد ان المهمة لن تكون سهلة أمام رفقاء الوجه لجديد هشام نقاش الذين يسعون إلى تقاسم النقاط على الأقل بعد الانتدابات النوعية التي قامت بها إدارة الرئيس محياوي الصائفة المنصرمة.

من حهته، يعود وداد تلمسان إلى الأضواء مجددا وسوف يكون أمام سفرية صعبة عندما يتنقل إلى اقصى الشرق لمواجهة المضيف شباب قسنطينة، هذا الأخير يسعى مدربه عبد القادر عمراني إلى تحقيق انطلاقة قوية من ميدانه بحثا عن لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، وعلى العكس منه سيجد الصاعد الجديد القديم سريع غليزان نفسه امام مهمة أقل صعوبة عندما يستقبل على ميدانه نادي بارادو، في فرصة ثمينة من اجل تحقيق انطلاقة موفقة عبر الخروج من ملعبه بالزاد كاملا.

برنامج المباريات

14:30 نصر حسين داي / مولودية وهران

14:30 شباب قسنطينة / وداد تلمسان

15:00 سريع غليزان / نادي بارادو

16:00 شبيبة القبائل / أهلي برج بوعريريج

عيشة ق.