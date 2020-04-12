عتبات منهجية في فكر أركون

بقلم: الوليد فرج

في محاولة إعلامية سابقة تعددت أسباب فشلها ، أراد صاحبها نصب مناظرات فكرية ،انتفض أحد الحضور صارخا مرددا : (القرآن مهوش تراث) ، كأنه يعيش (رعشة دينية كما عاشها الأنبياء أو كبار المفكرين و العلماء) ، منفجرة من ذلك الزخم الروحي التنزيهي المتعال لثوابت الدين .

إن أدلجة الدين ، واحدة من أسوار السياج الدوغمائي ، الذي يعطل العملية النقدية ، التي تقف حول محور ، خلخلة المشروعية الدينية و سطوتها العقيدية ، من اجل فرض المشروعية العقلية البشرية ، و فرض قطيعة حاسمة بين مايسميه أركون بالذروة الإلهية للسيادة من جهة ، و بين الذروة البشرية التي تتأسس على السيادة الشعبية ، من جهة ثانية .

إن التقدم النقدي العقلاني البنّاء واع القادر على تفكيك (التركيبات المعرفية) للعقل الديني ، التي تتضمن الأنظمة اللاهوتية و التفاسير و التواريخ ؛ إن هذا النقد ، لا تأتي إلا بخلع المشروعية على النظم المعنوية و الأخلاقية و القانونية و السياسية للبشر .

إن المعنى عند أركون بحد ذاته لا يوجد جاهزا مسبقا ، بل تخلّق و تشكل في رحم عوامل وظروف متعددة .(سيطرة المفكر فيه) لذلك هو عرضة للتطور و الانحلال و الموت .

يفرق أركون بين معنيين للدين ، الأول: عنده روحاني معتصم من النقد ، و الثاني : دين مؤدلج أداتي لسلطة الحاكم ، لذا نجده يقول بالعقل اللاهوتي أو العقل اللاهوتي السياسي . الأول :(كل متكامل و منفتح ولا يمكن استنفاده . انه كل متكامل من التماسكات الاحتمالية أو الضمنية ) ، هذا البناء المتراص للعقل اللاهوتي الديني ، من لبنات (المعاني أو الرموز أو الدلالات الاحتمالية أو الضمنية المفتوحة على اللانهائي) ، في إشارة هنا الى البدايات المؤسسة للعقل الديني (مدونات النصوص التأسيسية) للدين ، الذي يعتبر حسبه (المكان الأمثل للذاكرة) .

العقل السياسي ، هو المنظومة الإيديولوجية الأداتية التي انبرت لتجسيد العقل الديني ، داخل (أنظمة معقلنة من المقولات و المعايير و العقائد أو اللاعقائد . وهذه الأنظمة تهضم أو تستوعب في آن معا الشيفرات الثقافية ، و الحاجيات المتغيرة لكل فئة يوجّه إليها هذا العمل) انظر : الفكر الأصولي و استحالة التأصيل . أركون . يتبين لنا أن آليات اشتغال العقل اللاهوتي السياسي هي أحد أهم المحاور التي اشتغل عليها أركون .

يصر أركون في مشروعه النقدي ، على حشد مجموعة من المناهج على رأسها المنهج التاريخي و الفيلولوجي و الأنثروبولوجي و الألسني و السيميائي على التراث ، كي يفك الأغلال التي تحد من حرية التفكير و تفتح أبواب الاحتكاك السليم للاجتهادات العقلية في نقد التراث بين أهله و الغير (نحن الآن بحاجة إلى ثورة فكرية حقيقية تذهب إلى أعماق الأشياء و تغير منظورنا جذريا للتراث و هكذا و بدلا من أن يستمر التراث كقوة معيقة تشدنا إلى الخلف في كل مرة ، يصبح قوة تحريرية تساعدنا على الاقلاع و الانطلاق الحضاري و لكن هذا لن يتم قبل القيام بمسح تاريخي شامل للتراث . وهذا نا أفعله شخصيا منذ اكثر من ثلاثين سنة من خلال مشروعي : نقد العقل الإسلامي بالمعنى الألسني و التاريخي و الأنثروبولوجي و الفلسفي لكلمة نقد ) .

لذا يرى أركون أن النقد الحقيقي لايعترف بالانغلاق المعرفي ، و لا بالمعنى الجاهز ، النهائي (كل المعارف الخاطئة و المجترة بشكل تواكلي على مر العصور ينبغي أن تعرى و تدان و كل الأساطير التي يتعلق بها الناس وكأنها متعالية أو مقدسة ينبغي أن يكشف عنها النقاب ) ، و يترادف هنا حديث أركون مع فكرة (مستحيل التفكير فيه ) انظر : الإسلام ، أوروبا ، الغرب : رهانات المعنى و إرادات الهيمنة . أركون ، إن عملية الفصل بين المكانة اللاهوتية للخطاب القرآني من جهة و بين ما يسميه أركون بـ (الشرط التاريخي واللغوي للعقل) ، لذا يأتي النقد الفلسفي ضروريا من اجل تفكيك نماذج و أنماط المعرفة التي أنتجها تاريخ العقل الإسلامي .

إن مفهوم الحقيقة عند أركون ، ليست الجوهر المشكل من مجموعة المعاني و المفاهيم الجاهزة ولا معطيات أولية تتكامل نهائيا فيما بينها بل هي : (مجموع آثار المعنى التي يسمح بها لكل ذات فردية أو جماعية نظام الدلالات الإيحائية المستخدمة في لغته، إنها مجمل التصورات المختزنة من قبل التراث الحي للجماعة القبلية أو للطائفة الدينية أو للأمة . فكل أمة أو طائفة تعتبر تراثها بمثابة الحقيقة المطلقة ، إن الحقيقة ليست جوهرا أو شيئا معطى بشكل جاهز و نهائي و إنما هي تركيب أو أثر ناتج عن تركيب لفظي أو معنوي قد ينهار لاحقا لكي يحل محله تركيب جديد أي حقيقة جديدة ) انظر قضايا في نقد العقل الديني : كيف نفهم الإسلام اليوم .

يلح أركون ، في عمله النقدي على ما يسميه الزحزحة و التجاوز ، و يشدد على الزحزحة كخطوة أولى لكل البنى المعرفية و لبناتها المفاهيمية و ادواتها القطعية . فالصور الثابتة في مخيال التراثيين و الرواسب الماضوية شكلت أحكاما مسبقة قطعية ، عبر تاريخية تفلتت من التمحيص العلمي (إن التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من أجل الغربيين و إنما هي شيء يخص الشرط البشري منذ أن ظهر الجنس البشري على وجه الأرض و لا توجد طريقة أخرى لتفسير أي نوع من أنواع ما ندعوه بالوحي أو أي مستوى من مستوياته خارج تاريخية انبثاقه ، و تطوره أو نموه عبر التاريخ ثم المتغيرات التي تطرأ عليه تحت ضغط التاريخ) انظر : القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني اركون.

لذا انتفض الشيخ قائلا : (القرآن مهوش تراث) .