عبد المومن جابو في طريقه للعودة الى وفاق سطيف

ج.ن

أكدت مصادر من داخل إدارة وفاق سطيف، أن المسيرين يطمحون في استعادة خدمات مدلل “الفوارة” السابق عبد المومن جابو الذي يحمل ألوان مولودية الجزائر، حيث تراهن الإدارة السطايفية على استغلال الوضعية التي يتواجد عليها اللاعب مع “العميد”، من أجل إقناعه بالعودة من جديد إلى أحضان ملعب 8 ماي 45، خاصة أن إدارة الرئيس عبد الناصر ألماس عرضت على اللاعب تخفيض راتبه مقابل البقاء، وفي حال الرفض فإنه سيكون معنيا بمغادرة تعداد المولودية، وهو الأمر الذي يرفضه جابو، ما يجعل الطريق معبدا نحو مغادرة النادي العاصمي والبحث عن وجهة أخرى.