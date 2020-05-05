عبد القادر لعمودي فقيد جزائر الثورة

بقلم: أحسن خلاص

حق لنا وعلينا في الوقت ذاته أن نقف وقفة الخشوع والإجلال ونحن نودع المناضل والمجاهد الكبير عبد القادر لعمودي، عضو لجنة 22 التاريخية الذي أحل موته الحداد بجزائر الثورة التي لم يعد الجيل الجديد يعرف من رجالها إلا قلة تعد على الأصابع فما بالكم برجل مثل لعمودي الذي كانت أول وآخر أيام له تحت الأضواء تلك التي شارك فيها أبناء شعبه الفرحة بالاستقلال. فقد عاد إلى بيته موقنا أن مهمته التي خلق لها قد انتهت وصار ينتظر تكريم ربه يوم يلقاه وهو الذي لم يخلقه إلا ليكون مكافحا ولم يكلفه إلا بمهمة العمل مع إخوان له من أمثال ديدوش مراد وبن بولعيد وبن مهيدي وغيرهم من أجل تحرير الجزائر من النظام الاستعماري.

نحاول أن نستخلص من القدر القليل المتوفر عن حياته النضالية قبل وأثناء الثورة التحريرية بعضا من الجوانب التي قد تضيئنا اليوم بعد 58 سنة من الاستقلال. فالمتتبع لمساره الثوري يدرك حقا أن الرجل حيوان ثوري بامتياز فقد كرس حياته لعمل يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يتقن غيره، فكانت حياته تحركات ومساعي واتصالات واعتقالات وتعذيب فما إن يطلق سراحه حتى يعود إلى عاداته المفضلة في الكفاح والعمل استعدادا ليوم تلتقي فيه الجزائر بقدرها. لم يكن يعرف تاريخه بالضبط لكن الشك لم يساوره يوما بقدومه.

كانت بدايته من بسكرة عام 1943 وعمره لا يتجاوز 18 سنة بعد التقى البطل العربي بن مهيدي فقد درسا معا وصاحبه لمدة أخذ فيها منه أبجديات النضال السياسي، فقد دبت الحياة في أوصال الحركة الوطنية بإنشاء حركة أحباب البيان وأخذ يرتسم الخط المستقيم المؤدي إلى الهدف الأسمى. كان الكل ينتظر ما تسفر عنه الحرب العالمية الثانية لمصير الجزائر لكن الخيبة نالت منه كما نالت من جيله الذي فكر في إنشاء المنظمة الخاصة في 1947. لم يكن العمودي ينشغل بالأحاديث السياسية والاختلافات في صفوف حزب الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية ولا بانتظار الانتخابات بل كان همه الوحيد هو تشكيل وتطوير هذه المنظمة الوليدة التي رأى فيها الطريق الوحيد لزعزعة النظام الاستعماري ودفع إلى تسليم الجزائر لأهلها، لذا ظل يسعى لضمان استقلالها عن الصراعات التي اندلعت بين زعيم الحزب مصالي الحاج ومناوئيه أعضاء اللجنة المركزية كما حرص على تمديد نشاطها في الشرق والجنوب الجزائري وأنشأ بهذا الصدد خلية لها في مسقط رأسه بوادي سوف.

بدأت الرحلة إذن رفقة بوضياف وبن مهيدي وديدوش وقد فهم سي عبد القادر الرسالة جيدا واستوعب خطورة المهمة قبل أن يلتقي بشيخ الثوار مصطفى بن بولعيد الذي كان مسؤول الحزب بمنطقة الأوراس في الوقت الذي تقلد العمودي مسؤولية المنظمة الخاصة في تلك المنطقة فكانت الروح الثورية كافية لتجمع الرجلين وتجعل التنسيق بينهما سلسا وسهلا، كيف لا وهو يزداد مع سي مصطفى يقينا وعزما وهو يرى الرجل يبذل حياته وكل ما يملك من وسائل نقل ومعامل ومزارع سخرها للتدريب وتهيئة الرجال من شتى أنحاء البلاد للعمل المسلح في اللحظة القدرية المنتظرة، وقد شارك في التدريبات مناضلون شاركوا تحت قيادة كريم بلقاسم في إطلاق الشرارة الأولى بمنطقة القبائل.

كانت الحاجة ماسة، ليس لتحضير الرجال فحسب، فانطلاق العمل المسلح يتطلب توفير الوسائل من سلاح ذخيرة ومرافق لجوء وعدة لوجستية لذا عمل العمودي ورفاقه على التزود بالمال من الحزب لاقتناء السلاح الذي أشرف على جلبه من ليبيا رفقة المناضلين من واد سوف محمد بلحاج وبشير بن موسى وإيصاله على ظهور الجمال إلى الأوراس ليتلقاه بن بولعيد ويستعمل بعضه للتدريب ويدخر بعضه الآخر للموعد المنشود. كما جلب السلاح إلى قسنطينة وعنابة وسكيكدة وسطيف.