عبد العزيز جراد يهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد، كل الصحفيات والصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف الوزير في منشور له على تويتر: “الثالث من ماي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتوجه إلى كافة الصحافيات و الصحافيين و من خلالكم إلى كل العاملين بقطاع الإعلام، بأحرالتهاني متمنيا لكم التوفيق في أداء مهامكم بكل مهنية..

من جهتنا، نحن واعون أن عيدكم هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة.”

وذكّر جراد أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها.

وقال الوزير الأول هذا اليوم هو أيضا مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا وهم مازالوا في عز العطاء.