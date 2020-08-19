عبد العالي مزغيش: ” طردي من التليفزيون الجزائري حقرة و هناك فساد مستشري في المؤسسة

تحدث الصحفي المعروف عبد العالي مزغيش في بث مباشر من أمام مؤسسة التليفزيون الجزائري عن قرار طرده من المؤسسة رفقة زميلته الصحفية نوال صويلح.

عبد العالي مزغيش تكلم عن التجاوزات التي تحدث داخل بيت المؤسسة و تحدث عن فساد مالي و إداري مستشري داخل مؤسسة التليفزيون الجزائري و اعتبر قرار طرده مع زميلته قرار تعسفي و انهم طردوا جزافا و تحدث عن وجود أزمة كبيرة داخل مؤسسة التليفزيون الجزائري و التي عجز أحمد بن صبان عن تجاوزها على حد قول الصحفي عبد العالي مزغيش

الأخير تعجب من ما يحدث لا سيما أن الرئيس امس شدد على ضرورة التبليغ عن الفساد و الفاسدين ، أيضا تحدث عن الإخلال بإجراءات تنصيب مدراء دون مستوى في العديد من محطات التليفزيون الجزائري عبر الوطن خاصة محطة قسنطينة .