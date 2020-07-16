عبد الرزاق بلعقروز يرصد الأفكار الفلسفية لفريدريك نيتشه

قطعة فنية جلبت إلى متونها الأفكار الفلسفية الحارقة

وأكد الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع المؤلف الشاب سنة 2019، الدكتور عبد الرزاق بلعقروز خلال تقديمه كتاب “هكذا تكلّم زرادشت” والذي وصفه بالقطعة الفنية التي جلبت إلى متونها الأفكار الفلسفية الحارقة، والمشاعر النابضة بالحياة وإرادة القوة، ولذا فهو ليس كتابا من الطراز النسقي المهوس بالبنية المنطقية واللغة المفهومية والتَّرتيب الإستدلالي ،لأنه ليس كتابا موجها لفلسفات الثبات أو للإنسان النّظري الذي يحتقر الحياة وينتصر للمفاهيم المجرّدة

الكتب الكبرى هي من تصنع الأحداث الكبرى

وأضاف بلعقروز الحاصل على دكتوراه العلوم وفلسفة القيم والمعرفة بالقول أن الإنسان شيء لابد من تجاوزه، فما الذي فعلتم كي تتجاوزوه ؟ وبالتالي فالكتب ليست مجرد توليفات فكرية أو نصية، فهي كذلك بالنسبة لمن هو قابع في مملكة المفاهيم النّظرية، ولايرغب في أن يكون كريما ناثرا للحكمة بين البشر، مشيرا أن الكتب الكبرى هي التي تصنع الأحداث الكبرى وتطرح على الإنسان أسئلة تجعله واقفا ساكنا حائرا، لأنها تخاطب أناه العميقة وتحرجه بالسؤال عن قيمة ذاته وما الذي أوجده في العالم بما أن الوجود يعادل الإبداع والإرادة تساوي التشريع

الانتصار للإبداع

كما أن الدكتور عبد الرزاق بلعقروز كاتب جزائري حاصل على دكتوراه العلوم وفلسفة القيم والمعرفة. أستاذ محاضر في قسم الفلسفة بجامعة سطيف-2 في الجزائر. خبير محكم وعضو الهيئة العلمية لمجلة الجمعية الجزائرية للدّراسات الفلسفية. لديه عدة كتب منها: “تحولات الفكر الفلسفي المعاصر أسئلة المفهوم والمعنى والتواصل”، صادر عن منتدى المعارف في بيروت عام 2018، وكتاب “من أجل المعرفة: مفاتحات حوارية مع الذّات والكتاب،” من منشورات الوطن، الجزائر عام 2017. ولقد توج بلعقروز إحدى أهم الجوائز الأدبية العالمية قيمة وقدراً والمتمثلة في جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلِّف الشاب 2019 عن كتابه : “روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط والتكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية”، من منشورات المؤسّسة العربية للفكر والإبداع

حكيم مالك