عبد الرحمن بلعياط يتحدث

شكل الراهن السياسي لاسيما تطورات أزمة حزب جبهة التحرير الوطني بعد انعقاد الدورة الأخيرة للجنة المركزية وكذا المناقشات الجارية الخاصة بالتعديلات الدستورية إلى جانب الشروط التي لابد أن تتوفر لنجاح الحكومة في تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، محاور حديث خص به الوزير السابق وعضو القيادة الموحدة الأفلان والمختص في القانون الدستوري عبد الرحمن بلعياط بوابة “الوسط تيفي”

سنلجأ إلى العدالة لاسترجاع الحزب إذا اقتضى الأمر

أكد رئيس القيادة الموحدة لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط عزمه على مواصلة العمل على إبطال الدورة الأخيرة للجنة المركزية المنعقدة في 30 ماي الماضي ونتائجها بعد أن بعثت الداخلية أول أمس بإرسال للأمين العام الجديد أبو الفضل بعجي يبلغه موافقتها على نتائج الدورة. وذكر بلعياط أن مجموعته ستلجأ إلى العدالة الجزائرية معبرا عن ثقة تامة في أن هذه الأخيرة ستنصفه لأنه على ثقة تامة بالعدالة الجزائرية التي تحررت، كما قال، من القيود والتداخلات مع السلطة التنفيذية التي عانى منها الحزب في الماضي.

وكان منسق المكتب السياسي السابق للحزب قد عبر في تسجيل تلفزيوني مع “الوسط” أنه كان يأمل أن تطبق وزارة الداخلية القانون لا غير بأن تعيد الأمور إلى نصابها نظرا لما شاب الدورة الأخيرة من اعتلالات قانونية تنطلق من استدعاء الدورة إلى سير أشغالها انتهاء بنتائجها التي رأى أنها تمثل مهزلة لا تليق بحزب بحجم حزب جبهة التحرير الوطني لاسيما في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد حيث يحتاج رئيس الجمهورية، كما قال، إلى حزب قوي بكوادره ونضج سياسته كما كان عليه حزب جبهة التحرير الوطني طيلة فترة الاستقلال حيث ظل وفيا لمبادئه في خدمة البلاد.

وعدد بلعياط كثيرا من التجاوزات القانونية تخللت الدورة الأخيرة والدورات التي سبقتها، انطلاقا من استدعائها من شخص لا صفة قانونية له فالسيد علي صديقي الذي لا يشك بلعياط في خصاله النضالية لم يكن مؤهلا لاستدعاء الدورة الذي هو من اختصاص الأمين العام أو ثلثي عدد أعضاء اللجنة المركزية أو الأكبر سنا في المكتب السياسي في حالات استقالة الأمين العام أو سحب الثقة منه. وأسهب بلعياط في ذكر الاختلالات التي شابت الدورة مبرزا أن سير الأشغال لم يكن مطابقا للقانون الداخلي للجنة المركزية الذي يشترط في حال تعدد الترشيحات لمنصب الأمين العام اللجوء إلى الصندوق للفصل مذكرا أن الترشيحات كانت متعددة إلا أن انتخاب الأمين العام الجديد كان عن طريق التزكية برفع الأيدي فضلا عن الإقصاء المريب الذي تعرض إليه أحد المترشحين جمال بن حمودة الذي أقصي من الدورة بداعي إصابته بفيروس كورونا وهو ما تبين فيما بعد أنه غير صحيح. وفوق كل ذلك أنكر بلعياط على اللجنة المركزية شرعية انتخاب أمين عام جديد خارج عهدتها التي انتهت في 30 ماي الماضي إذ لا يمكن الدخول في عهدة جديدة بهيئات العهدة السابقة. وفي هذا السياق دعا إلى تحكيم صوت العقل والبحث عن حل سياسي بتشكيل لجنة وطنية لتحضير مؤتمر حادي عشر للحزب يكون جامعا لجميع الأطراف ومستجمعا لجميع الكوادر التي يحتاجها الحزب وتحتاجها الدولة، كما قال. وأشار في هذا الصدد إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لنداء العقل فإن العدالة هي الفيصل مذكرا أنه ومن معه لن يسمحوا بجر حزب جبهة التحرير الوطني مرة أخرى إلى المسارات التي اتبعتها من 29 أوت 2013 وهي المسارات التي أدخلت إلى الحزب ولجنته المركزية من هب ودب وظل مطية للنهب والفساد وبروز قياداته بطريقة مريبة على رأس لجنة مركزية هجينة مغلوبة على أمرها.

وكان بلعياط يرأس مؤقتا المكتب السياسي للحزب كونه الأكبر سنا فيه بعد سحب الثقة من الأمين العام الأسبق عبد العزيز بلخادم في 31 جانفي 2013 وكان مكلفا بدعوة دورة اللجنة المركزية للانعقاد لانتخاب أمين عام جديد في ظرف شهر إلا أن ذلك لم يحظ بموافقة رئيس الحزب آنذاك عبد العزيز بوتفليقة الذي دخل بعدها في وعكته الصحية التي اضطرته للغياب عن البلد إلى غاية جويلية من السنة ذاتها. وفي أوت عاد الصراع داخل الأفلان إلى الواجهة بعد مبادرة فريق من اللجنة المركزية بإيعاز من محيط الرئيس بوتفليقة إلى دعوة اللجنة المركزية بفندق الأوراسي بالتوازي مع استدعاء بلعياط الدورة في فندق الرياض بسيدي فرج قبل أن يجد أبواب الفندق موصدة ليضطر إلى عقد الدورة بمقر الحزب لكن الفريق الآخر صمم على عقد الدورة بطريقته بقرار مؤيد من المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس رغم صدور حكم من مجلس الدولة يقضي ببطلانها فضلا عن دخول قاعة الأوراسي عنوة وهو ما اعتبره بلعياط انتهاكا للقانون واستغلالا للنفوذ من قبل وزير العدل الطيب لوح.

وعبر بلعياط من جانب آخر عن ارتياحه من موقف الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد مما جرى بقصر المؤتمرات يوم 30 ماي الماضي حيث أعلنا أن لا صلة لهما به بعد أن قدما استقالتهما من اللجنة المركزية للحزب الذي لا ينويان التأثير على مساره التنظيمي مذكرا بما أشار إليه الرئيس مؤخرا من أنه لا صلة له بأي حزب من الأحزاب وأنه رئيس لكل الجزائريين وتمنى أن تبرهن العدالة عن استقلاليتها التامة لاسيما وأن وزير العدل ظل يردد بأنها تحررت.

تبون لا يريد دستورا على المقاس

وفي سياق المناقشات الجارية حول مسودة التعديلات الدستورية أشاد عبد الرحمن بلعياط برئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد الوثيقة الدستورية الجديدة محمد لعرابة ومقررها وليد العقون وأعضائها مبرزا أنها قامت بعمل جبار يستحق التقدير إذ مكنت الجزائر بعملها التقني والسياسي الجيد والصريح والواقعي وبفضل نزاهتها الفكرية وكفاءتها العالية من أن تصيغ تعديلات دستورية دون اللجوء إلى الاستشارة الأجنبية وهذا في رأيه مصدر فخر للجامعة الجزائرية ويخدم الديمقراطية في الجزائر لاسيما وأن الرئيس تبون أخذ موقفا يميزه عن غيره وهو أنه لا يرمي إلى دستور على مقاسه وهو موقف سياسي وأخلاقي يسجل له حسب بلعياط حيث منح فرصة مناقشة الوثيقة بصفة حرة بعد أن عكفت لجنة من المختصين على إعدادها مشيرا إلى أن العيب يقع على من لا يريد إثراء المشروع الآن.

وعن الداعي إلى إجراء تعديلات جديدة للدستور بعد أن عدل عدة مرات ذكر بلعياط أن ما يعاب على التعديلات السابقة هو الذي استوجب معالجة الأمور بشكل نهائي هذه المرة، ومما يعاب على تلك التعديلات أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الأزمات السياسية التي يمكن أن تقع مثل تلك التي وقعت فيها الجزائر العام الماضي بعد اضطرار الرئيس السابق للاستقالة التي أدخلت البلاد في مرحلة حساسة جعلت الجيش يتدخل ويأخذ بزمام الأمور إلى غاية انتخاب رئيس جديد.

وعبر بلعياط عن استعداد حزبه لمناقشة جدية لوثيقة التعديلات الدستورية إذا تمكن من استعادة عافيته قريبا ودعا إلى قراءة صحيحة للوضع السياسي عند مناقشة هذه الوثيقة مشيرا إلى أن النظام البرلماني “رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون” كما استشهد بفشل تجربة الجمهورية الرابعة في فرنسا بدستور عام 1946 الذي قال عنه ديغول إنه ينتج سياسة عقيمة ولم يساعد فرنسا لمعالجة آثار الحرب العالمية الثانية ومواجهة تأثير الثورة التحريرية الجزائرية مما برر تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، والأمر ذاته ينطبق على تونس التي لا تزال منذ 2011 في جدل سياسي في ظل وضع اقتصادي منهار. لذا فإن من الحكمة، يقول بلعياط، اختيار النظام الازدواجي القائم على وجود رئيس للجمهورية مع رئيس حكومته ووجود نائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات وفترة حكم مطروحة للنقاش.

وعن ملاحظاته حول الوثيقة المطروحة رأى بلعياط أنه الديباجة لا ينبغي أن تحتوي على أشياء قد يكذبها الزمن معبرا عن تحفظه من دسترة الحراك الشعبي معتبرا أن هذا الأخير لا يزال في مساره ولم ينته بعد ولا أحد يعلم نهايته. كما تحفظ على دسترة الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات مشيرا إلا أن استقلاليتها ليست ضمانة أكيدة على نزاهتها ونجاحها في تنظيم انتخابات سليمة من التزوير ودعا بالمناسبة إلى عودة سلطة تنظيم الانتخابات إلى الحكومة ووزارة الداخلية بالأخص لأنها مسؤولة أمام الرئيس وأمام الشعب الذي انبثقت عنه الحكومة بينما سلطة تنظيم الانتخابات تجد نفسها غير مسؤولة أمام أي جهة فأفضل ضمان للرقابة على تنظيم الانتخابات هو وضعها بين أيدي الحكومة في رأي بلعياط.

الوضع الاقتصادي يدعو إلى ترك الخلافات السياسية

وعرج بلعياط من جانب آخر على الوضع الاقتصادي الذي اعتبره صعبا ويتطلب شجاعة كبيرة لمواجهته لاسيما مع تدهور أسعار المحروقات وركود النشاط التجاري منذ أكثر من شهرين إلى جانب المخاطر على الحياة الصحية، مشيرا إلى أن وضعية مثل هذه تتطلب تحقيق إجماع وطني وتعبئة وتجنيد الجميع دون حسابات ظرفية وضيقة داعيا جميع الأطراف السياسية إلى تسوية أوضاعها الداخلية وبالأخص حزب جبهة التحرير الوطني ليتمكن من العودة كفاعل سياسي لمعالجة كل مشاكل البلاد المالية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الديبلوماسية في إشارة ضمنية بأن السلطة الحالية لا تملك ما يكفي من المقومات لمواجهة صعوبة الوضع دون اللجوء إلى حزب جبهة التحرير الوطني والاستفادة من تجربته الطويلة في حل الأزمات على حد تعبير بلعياط.

وبهذه المناسبة دعا بلعياط إلى اعتماد التنمية الممركزة على الذات بعد تجاوز جائحة كورونا وهذا يظهر في نظر بلعياط في سياسة الرئيس تبون الذي وجه الشباب إلى الاستثمار في الصحراء وأنشأ وزارات مختصة بالشؤون الصحراوية لجعل الشباب أداة لخلق الثروة وهذا الأمر، في نظر بلعياط يتطلب تجنيد الجميع بتفهم الصعوبات الحالية والكف عن المطالبة المبالغ فيها والاستعداد لبذل المزيد من الجهد لكن هذه التعبئة تتطلب مناخا سياسيا، يقول بلعياط الذي يثق في تكوين تبون وتجربته في التسيير وهو يدرك ضرورة تغيير المشهد السياسي لتوفير شروط الإقلاع وهو التغيير الذي يمكن أن يمس الحكومة الحالية من أجل الوصول إلى حكومة ائتلافية يكون لحزب جبهة التحرير الوطني نصيبها المناسب لها.

احسن خلاص