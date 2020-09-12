عبد الرحمان حماد: الانتخابات التي فزت بها لم تعرف تدخل السلطات العمومية

ج.ن

شدّد عبد الرحمن حماد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم السبت، على ضرورة تجسيد الهدف الرئيس وهو تأهيل أكبر عدد من الرياضيين إلى أولمبياد طوكيو 2021، بيد أنّه رأى بعدم معقولية “اشتراط النتائج على الرياضيين في ظل غياب تحضيرات ملائمة في ظلّ الوضع الاستثنائي المتأثر بجائحة كورونا.

كما نوّه الرئيس الـ14 للجنة الأولمبية الجزائرية إلى أنّ رفع الميزانية المخصصة لقطاع الرياضة، يشكّل هدفًا آخر للهيئة الأولمبية لاشتراط النتائج من الرياضيين، مضيفًا: “الرياضة الجزائرية بحاجة إلى استقرار وذلك في مصلحة الرياضيين الجزائريين”.

وأكد صاحب برونزية القفز العالي في أولمبياد 2000 بسيدني: “الانتخابات التي فزت بها وبالغالبية، لم تعرف تدخل السلطات العمومية، وأنا مستعد للعمل مع كل الفاعلين في الحركة الرياضية الوطنية”.