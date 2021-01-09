عبد الحكيم سرار: اشانتي كوتوكو سيكون اختبارا مهما بالنسبة لنا

ج.ن

كشف رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، يستهدف بلوغ نهائي كأس الكونفيدرالية، والتنافس على المراتب الأولى في البطولة الوطنية، بالنظر للإمكانيات التي يملكها، وقال سرار: “نطمح للذهاب بعيدا في كأس الكونفيدرالية، قادرون على الوصول للمحطة النهائية، ونتوقع منافسة شرسة في البطولة المحلية من قبل شباب بلوزداد الذي يشهد استقرارا من جميع الجوانب، ومولودية الجزائر الذي دائما ما كان يمتلك فريقا قويا لكن المشاكل لم تكن تسمح له بتحقيق نتائج أفضل”، وشدد: “هذا الموسم يبدو أن الأمور مختلفة لمولودية الجزائر، بدليل أنه بدأ الموسم بقوة ويلعب بإرادة كبيرة خاصة في غياب الضغوط السلبية لمشجعيه كون المباريات تلعب دون جمهور”، وبخصوص المنافس القادم للوفاق في منافسة كأس “الكاف” في دورها 16 مكرر امام نادي اشانتي كوتوكو الغاني، أكد سرار بأن المواجهة المزدوجة أمام هذا المنافس ستكون محطة اختبارية مهمة بالنسبة للوفاق، وسيكون النسر الأسود على موعد مع اللعب ذهابا في غانا امام اشانتي كوتوكو يوم 14 فيفري المقبل على ان يستقبل في الإياب يوم 21 من نفس الشهر، حيث يعول الوفاق على حد قول سرار على أفضيلة الاستقبال في الإياب في ملعب سطيف، وهو ما من شأنه أن يخدم الفريق الجزائري الذي سيكون عليه التفاوض بشكل جيد في لقاء الذهاب قبل حسم التأهل في سطيف.