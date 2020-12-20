عبدالقادر حريشان و التأريخ للأزمة

بقلم: وداد الحاج

مع مرور الزمن تتحول تجربة الكتابة عند الاعلامي عبدالقادر حريشان من مجرد مواكبة الحدث اليومي إلى مستوى آخر من المعالجة وهي التغلغل في التفاصيل ورصد خلفياتها ووضعها بلا مكياج أمام القراء.

تكاد رفوف المكتبات الجزائرية تخلو من مدونات الاعلاميين الجزائريين سواء في مجال المذكرات أو في التأريخ للتحولات المشهدية التي مر بها المجتمع الجزائري،باعتبار الصحفيين الاكثر قربا من أوجاع الناس البسطاء و الأجرأ على فتح قنوات تواصل مع أهل السياسة و صناعها .

كتب عبدالقادر حريشان عن الأزمة الأمنية التي عصفت بالجزائر خلال التسعينيات ووثق لتجربته في محاورة مختلف الفاعلين حينها و لم ينس تجربته داخل الحزب العتيد وهاهو يواصل مهمته النبيلة في الكتابة عن الحراك الشعبي من خلال كتاب جديد صدر عن منشورات السائحي.

تجربة حريشان ليس منفردة لكنها عميقة بما يكفي لتوظف كوثيقة لرصد سلوكيات الجزائريين بمختلف مواقعها ،وخلفياتهم الفكرية

تحتاج الساحة الوطنية بشدة لنصوص أخرى تفضي بنا إلى التراكم المؤدي للقبض على لحظات تاريخية مهمة ووضعها في متناول الأجيال القادمة.