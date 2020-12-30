عام الفساد وكورونا والرئيس و “الجار السيئ”

* نمو النشاط التضامني يسهل عبور الأزمة

تستعد سنة 2020 لوضع أوزارها بعد ساعات تاركة أثارا عميقة في بالجزائر والعالم على حد سواء نظرا للأحداث الكبيرة التي شهدتها هذه السنة عكس السنوات الأخرى ،حيث يمكن وصف هذه السنة بسنة الحساب والعقاب،لما ميزته من انتشار لوباء الكورونا الذي أتى على كل شيء وشل المؤسسات ،وحركة النقل كما شهدت هذه السنة مرض رئيس الجمهورية ومغادرته إلى ألمانيا للعلاجلمدة ثلاثة اشهر قبل عودته ساعات قبل نهاية السنة ،في حين عرفت الساحة السياسية حركية كبيرة من خلال تعديل الدستور الذي جرى خلال شهر نوفمبر الماضي،أما عن الجانب القضائي فقد شهدت سنة 2020 متابعة رؤوس الفساد وإنزال عقوبات قاسية عليهم كما تم فتح ملفات كبيرة أطاحت بالعديد من الوزراء والإطارات في إطار مكافحة الفساد ،خاصة في ظل استحداث قطب خاص بمحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد.

كورونا يقضي على أكثر 2700 جزائري

شهدت الجزائر سنة 2020 على غرار باقي دول العالم انتشار وباء فيروس كورونا الذي انطلق من ولاية البليدة ب05 حالات أواخر شهر فبراير ليرتفع إلى 98988 حالة حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة كما تسبب في وفاة 2745 مواطن من مختلف أنحاء الوطن منهم اطارات طبية وسياسيين معروفين،وساهم في تفكي الاقتصاد والبنية الاجتماعية ، والذي عملت الجزائر على تجاوزه بمختلف الطرق ، حيث تسبب هذا الوباء في شبل حركية النقل داخليا وخارجيا وكذا الجامعات والمدارس والثانويات ناهيك عن حظر التجول بالولايات ،هذا الوباء الذي تسبب في فقدان آلاف مناصب الشغل ، دفع السلطات الجزائرية على تجنيد كافة إمكانياتها للتصدي للوباء عن طريق اقامة مراكز خاصة لاستقبال المرضى والتكفل بهم ، كما تجندت الطواقم الطبية و، حتى الجمعيات ركبت موجة الدعم في عمليات التطهير،من جانب آخر عملة الحكومة الجزائرية على فتح الخطوط الجوية استثناءا لترحيل وإجلاء رعاياها من مختلف الدولة خاصة الأساتذة ،والطلبة ،والعمال ،في حين خصصت الدولة الجزائرية أغلفة مالية ،ومساعدات للمتضررين ،من جانب آخر سهلت الدولة الإجراءات على التلاميذ والأساتذة فألغت شهادتي التعليم لنهاية المرحلة الابتدائية وكذا شهادة التعليم المتوسط ، مع تخفيض معدلات الانتقال لكافة المستويات في حين دخلت الجامعات خانة الدراسة الرقمية عن بعد، كما تقليص العمل بالمؤسسات من خلال إعفاء المرضى ،والنساء الحوامل،والحاضنات للأطفال من العمل وفرض الحضر بالمدن والبلديات وتقليص الركاب في ،وسائل النقل الحضرية ،وإلغائها ما بين الولايات،الأمر الذي جعل الشلل يسيطر على الحياة الاقتصادية التي تردت بشكل كبير.

الدستور الجديد ومرض الرئيس واستعادة “الجماجم “

تميزت الحياة السياسية لسنة 2020 بأحداث هامة وفي مقدمتها الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية الجزائرية الذي جاء تنفيذا لوعود رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية ، حيث شهدت حملة التعريف بالدستور الجديد انقساما كبيرا في الطبقة السياسية ،والشعب الجزائري ، بين من يعتبرونه أول دستور كرس الحريات الديمقراطية،ودافع عنها ،وسمح بتجسيد اللبنات الأساسية لدولة الحق والقانون،وبين من يعتبره مساس بالحريات ومقومات الدولة والأمة الإسلامية ،حيث جرى الانتخاب في ذكرى أول نوفمبر والذي شارك فيه 23.7 من الجزائريين بصفة ديمقراطية انتهت بموافقة 66.8 بالمائة لصالح الدستور،وهي الانتخابات التي اعتبرت من أكثر الانتخابات شفافية في تاريخ الجزائر ، من جهة اخرى شهدت هذه السنة مرض الرئيس عبد تبون ونقله الى المانيا للعلاج يوم 28/10/2020 وهو ما جعل العديد من أعداء الجزائر يرسمون سيناريوهات عن مرضه والخطر الذي يتهدده ، ومنهم من طالب بفترة انتقالية ، وهي التكهنات التي سقط في الماء مع أول ظهور للرئيس قبل عودته ومباشرة العمل على اجراء تغييرات جدرية .

سياسيا عرفت2020 استرجاع رفاة 24 شهيدًا بعد قرن ونصف من الاحتجاز بعدما أعدمهم الاستعمار الفرنسي خلال فترة الثورات الشعبية في البلاد، حيث نقلت من “متحف الإنسان” بباريس إلى الجزائر إلى الجزائر وإعادة دفنهم ما يعد انتصار سياسي خارجي ، من جهة أخرى تم فتح حوار بين الجزائر حول جرائمها الاستعمارية والتاريخ المشترك وكذا استرجاع الأرشيف الوطني ، من ناحية ثالثة شهدت سنة 2020 وفاة العديد من رجال السياسة يتقدمهم رئيس الوزراء السابق بلعيد عبد السلام متبوعا بوزير البريد والموصلات السابق موسى بن حمادي الذي توفي بمستشفى مصطفى باشا الذي نقل اليه من سجن الحراش متأثرا بوباء الكرونا ،كما توفي وزير الداخلية الأسبق محمد يزيد زرهوني وكذا المجاهد ورمز الحراك الشعبي لخضر بورقعة ،والعديد من المجاهدين آخرهم الوزير السابق باغلي .

محاكمات الفساد تتواصل

شملت سنة 2020 فتح العشرات من ملفات الفساد المتابع بها العديد من المسؤولين السامين في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ،وفي مقدمتهم الوزيران الأولان عبد الملك سلال وأحمد أويحيى اللذان ارتبط اسمهما بقضايا فساد بدأت تتكاثر من شهر الى شهر أخر كما تم تسجيل العديد من ملفات فساد لرجال مقربين من الرئيس بوتفليقة على غرار الطيب لوح ،والمفتش العام الطيب بلهاشم بالإضافة مدير الأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل وجملة من الوزراء على غرار محمد الغازي ،يوسف يوسفي،عمارغول،خليدة تومي،عبد الغني زعلان ،عبد القادر بوعزقي،عبد القادر واعلي ،عبد القادر قاضي ،والوزيرتان ميلة تمازيرت،وهدى فرعون،كما تم فتح ملفات كبرى في مقدمتها ملف قطاع التربية والاستماع إلى نورية بن غبريط ،وملف وزارة الثقافة ،والاستماع إلى وزير القطاع عز الدين ميهوبي ،وكذا ملف مدام مايا والعديد ،كما تم استحداث قطب اقتصادي لمعالجة قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد ،والذي باشر في فتح ملفات تقيلة لوزارة وولاة،كما شهدةت هذه السنة محاكمة النائب بهاء الدين طليبة ،وما كشفه من قضايا الفساد السياسي الذي عجل بضرورة مراجعة قانون الانتخابات ، كما تم متابعة وزراء التضامن جمال ولد عباس،والسعيد بركات وتم كشف عملية تهريب الأموال عن طريق الجمعيات ،والمنظمات،وهو ما عجل بمراجعة قانون الجمعيات ،وطرق تموينها ،هذا وقد سمح استحداث القطب المتخصص في فتح ملفات ثقيلة تجري المصالح الأمنية التحقيق فيها،ومن شأنها جر وزراء جدد وولاة جمهورية يتقدمهم ولاة وهران،قسنطينة ،تلمسان ،سيدي بلعباس وغرداية ،الأمر الذي من شأنه أن يثبت دولة الحق والقانون التي نادى بها رئيس الجمهورية ومن شأنها أن تطهر القطاع السياسي من الفساد وتعجل بخلق تنمية شاملة والقضاء على المحسوبية وخلق السواسية أمام تطبيق القانون ، خاصة في ظل تفعل المجتمع المدني عن طريق الجمعيات بالأحياء والمداشر والمدن .

النشاط الإرهابي والحراك الشعبي والتهريب

شهدت 2020 استقرارأمنيا كبيرا على كافة أنحاء الوطن،فبقدرما كان وباء الكورونا وزرا على العالم كان به إيجابيات وفي مقدمتها أنه ساهم في استقرارالجانب الأمني بالجزائر ، حيث توقف الحراك الشعبي في نهاية افريل وتحول من حراك الشوارع إلى حراك للتطهير والأعمال الجمعوية ،من جانب اخر تراجع النشاط الإرهابي في الجزائر حيث تمكنت عناصر الجيش من تجفيف منابع الجماعات الإرهابية التي سلم أغلب قادتها أنفسهم أو تم القضاء عليهم في عمليات مشتركة ، من ناحية اخرى تراجع التهريب على الحدود الشرقية وجفت منابع التهريب بالحدود الغربية نتيجة المخطط الامني الكبير الذي أقامته الدولة الجزائرية،في حين بقيت بعض النشاطات الخفيفة على مستوى الحدود الجنوبية والتي تصدت لها مصالح الأمن المشتركة بالتعاون مع قيادة الجيش الوطني الشعبي .

هذا ورغم جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مراقبة الحدود تبقى المخدرات أحد أكبر الهواجس التي تهدد المجتمع الجزائري،حيث أن الملاحظ للكميات المحجوزة والطرق المستعملة يقف على أنها حرب منظمة من قبل بارونات المغرب ضد الجزائر تهدف إلى تحويل الجزائر من بلد عبورإلى منطقة استهلاك بفعل الكميات الكبيرة المحجوزة ،والتي تم تحويلها من شمال الوطن الى جنوبه،أكثر من هذا فقد ارتفعت الكميات المهربة إلى عشرات الأضعاف، كما تم كشف طرق جديد لتهريب المخدرات اعتمادا على الزوارق بالبحر حيث تم حجز كميات منها بمرسى بن مهيدي هذا ،و استمرت معاناة الجزائر من “حرب المخدرات” التي تستهدف الجزائر دولة وشعبا .

من جهة أخرى عرفت سنة 2020 إرتفاع كبيرة لعدد الحراقة الذين غادروا السواحل الوطنية نحو الدول الأوربية والتي تطورت من طيش شباني إلى استثمار عائلي ،وذلك بفعل توقيف العشرات من الأطفال والنسوة ضمن عائلات على متن قوارب الموت في طريقهم نحو المجهول في غياهب البحار ، كما تم تسجيل العديد من حالات الغرق في صفوف الحراقة، وتوقيف إلا أن ذلك لم يوقف العملية وضاعف من عدد الحراقة إلى أوربا خاصة بالسواحل الشرقية والغربية ، الأمرالذي أرغم قوات حراس السواحل على المراقبة الدائمة ،والقيام بدوريات دائمة بالمياه الاقليمية .

محمد بن ترار