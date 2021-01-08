عامين حبسا نافذا في حق مالك مطعم “ليكينوكس”

أمر رئيس قسم الجنح لدى محكمة تلمسان مساء يوم الأربعاء بإيداع مالكي مطعم “ليكينوكس ” الفاخر بتلمسان “ك موسى ” و”ك عادل ” رهن الحبس إثناء جلسة المحاكمة بعد أدانتهم بعامين حبس نافذة مع تشميع المطعم إلى إشعار أخر بتهمة مخالفة إجراءات الحجر الصحي وتعريض حياة الغير للخطر بفعل احتضان المطعم لمأدبة غذاء أقامها الجناح المعارض لنقابة المحامين بقيادة عضو نقابة ونقيب سابق دون ترخيص.

القضية تعود إلى يوم الثلاثاء أين أقدم الجناح المعارض لنقابة المحامين بقيادة النقيب السابق المشهور بوقفة المغرب الداعية لفتح الحدود ودعوة وزير العدل السابق في مراسلة إلى إلغاء قانون تسقيف الوقود والتي أثارت موجة من الاستهجان ، إلى تنظيم مأدبة غذاء في حملة انتخابية سابقة الأوان لنقابة المحامين دون ترخيص من السلطات العليا ومخالفة إجراءات الحجر الصحي التي اكتشفتها مصالح الأمن التي داهمت المطعم الشهير الذي تأسس خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية ،الأمر الذي فتح مشادات كلامية مابين محامين وأعوان الأمن وهي القضية المطروحة أمام النائب العام ، في حين تم إحالة ملف الإخوة أصحاب المطعم على النيابة التي أحالتهم على الاستدعاء المباشر اين اعترفوا بالجرم المنسوب اليهم واكدو ان احد اعضاء النقابة اكد انه يمتلك الرخصة وثقتهم به وراء اقدامهم على الموافقة على اقامة مأدبة الغذاء ، من جهته التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 03 سنوات مع الامر بالايداع في حين نطقت المحكمة بعامين حبس نافذة مع الايداع ، في حين يبقى ملف المحامين مطروح أمام النائب العام على خلفية شكاوي اعوان شرطة بالاعتداء عليهم لفظيا وبالتهديد.

محمد بن ترار