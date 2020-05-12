عاملا بدون رواتب شهرين

يعاني زهاء 40 عامل بشركة الصحة المتعاقدة مع الشركات البترولية بحاسي مسعود بورقلة بسبب التماطل في تسديد مستحقاتهم لشهرين بحجة إحالتهم على عطلة إجبارية في إطار الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.

ناشد ممثلي 40 عامل بشركة الصحة للخدمات المتعاقدة مع الشركات البترولية بحاسي مسعود الواقعة 80 كلم عن مقر ولاية ورقلة في تصريح لهم مع يومية الوسط ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل العاجل لدى الوزير الأول ووزير الطاقة و الرئيس المدير العام للمجمع النفطي العملاق سوناطراك لفتح تحقيق فيما أسموه بالتجاوزات والخروق التي ظل مسكوت عنها بسبب عدم تقاضيهم لأجرتهم لمدة شهرين كاملين أي منذ إحالتهم على عطل إجبارية للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا.

من جهة ثانية فقد حمل نفس المتحدثين مسؤولي الشركة تبعات العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن سلبهم ما وصفوه بحقوقهم المشروعة ، خاصة إذا علمنا أن صناع القرار بالبلاد قد حذروا لوبيات الشركات المناولة من التجاوزات والخروق التي لطالما كانت سبب مباشر في الدفع بالعامل البسيط للشارع للتصعيد من لهجة الاحتجاجات للمطالبة بحقهم المهضوم.

أحمد بالحاج