عامر بهلول: أحمد احمد لم يكن يطيق أي شيء متعلق بالجزائر

استغل عضو مكتب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عمار بهلول فرصة الحديث عن العقوبات التي فرضتها الاتحادية الدولية لكرة القدم “فيفا” في حق رئيس “الكاف” الملغاشي احمد احمد لتوجيه إنتقادات لاذعة لهذا الاخير، وقال المتحدث في تصريحات اعلامية معلقا على الحدث الذي صنع الكثير من الجدل على مستوى كرة القدم الافريقية: “أحمد احمد، لم يكن يطيق أي شيء متعلق بالجزائر، حيث كان ينتظر أي فرصة من أجل معاقبة كل ما يمثلها”، وأضاف: “أنا هنا ألوم، من قام بإيصال صورة سيئة عن الجزائر لأحمد أحمد منذ وصوله لهرم الكاف، ولا أريد أن أتحدث عمن قام بهذا”، وواصل: “لقد كنا نلاحظ، بأنه يتعامل معنا بطريقة سيئة منذ أول يوم، رغم أنه لم يكن يعرفنا أصلا، وهذا أمر مؤسف للغاية”، وتابع: “لقد تفاجأنا كثيرا من تصرفاته، ولكن الآن تم إسقاطه من منصبه والمياه ستعود لمجاريها”، وقررت لجنة الأخلاقيات والقيم، بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف الملغاشي أحمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي “كاف”، لمدة 5 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، وأكدت اللجنة في بيان رسمي لها اول امس، بأن أحمد احمد سقط في مخالفات مالية في الفترة بين 2017 إلى 2019 وتم التحقيق في عدة اتهامات وشكاوى تم تقديمها ضده، وقررت اللجنة إيقاف رئيس الكاف لمدة 5 سنوات، مع معاقبته ماليا بسداد 200 ألف فرنك سويسري، (نحو 220 ألف دولار)، كما أنه يحق لرئيس الكاف التظلم خلال 60 يوما من القرار، وأصبح أحمد بهذا القرار بعيدا عن إدارة الكاف، التي يشغلها حاليا بشكل مؤقت الكونغولي كونستانت أوماري لظروف مرض رئيس الكاف بفيروس كورونا، وخرج رئيس الكاف أيضا من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي انحصر بين الرباعي الإيفواري جاك أنوما والجنوب أفريقي لوكاس موتسيبي والسنغالي أوغستين سنغاهور والموريتاني أحمد ولد يحيى، وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي قد عبر في وقت سابق ايضا عن استيائه من الملغاشي أحمد احمد وطريقة ادارته للهيئة الافريقية، حيث اكد زطشي في تصريحاته مؤخرا بأن الجزائر لن تمنح صوتها في انتخابات رئاسة “الكاف” المقبلة للملغاشي، وهي تنتظر التعرف على المرشحين المحتملين، علما ان الانتخابات منتظرة في شهر مارس المقبل.