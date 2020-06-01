عالم أمريكي يحذر: إنفلونزا الطيور المروعة قد تمحو نصف البشرية

الأولىالدولي
عن وافي مهاجري 698

قتل فيروس كورونا أكثر من 365 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في خمسة أشهر فقط. ولكن هذا لا شيء مقارنة بما يمكن أن يحدث إذا لم يغير البشر تصرفاتهم عندما يتعلق الأمر بالدجاج.
وفي كتابه الجديد، بعنوان “كيف تنجو من جائحة”، يحذر الدكتور مايكل غريغر، وهو عالم وطبيب اشتهر بالدفاع عن النظم الغذائية النباتية، من وجود فيروس مروع ينبثق من مزارع الدجاج المزدحمة وغير الصحية، مشيرا إلى أنها تملك القدرة على محو نصف البشرية.

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