عاشور جلول: نجتاز مرحلة خطيرة ولم نفكر في إقالة عنتر يحي

اعترف رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة أنهم يجتازون مرحلة خطيرة مع بداية الموسم الكروي الجاري وكانت متوقعة خاصة وأن الفريق لا يستحق الوضعية التي يتواجد عليها في جدول الترتيب والنتائج السلبية التي يحققها منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، والتي أدّت به غلى التواجد أسفل جدول الترتيب، وشدّد أن الإدارة تتمسّك بخدمات المدير الرياضي عنتر يحي الذي سوف يواصل مهامه بصورة عادية في منصبه مثلما توصل إليه الطرفان خلال جلسة الاجتماع التي جمعتهما وبكافة الصلاحيات التي تم توفيرها له خلال المفاوضات التي سبقت توقيع العقد بينهما قبل انطلاق الموسم.

وأوضح عاشور جلول في تصريحات للإذاعة الوطنية صباح أمس أنهم أخذوا قرارات تصب في مصلحة الفريق وتساعده على التحسن خلال الفترة المقبلة، وعلى ضوء ذلك سوف يتم إنشاء لجنة تضم لاعبين سابقين للاتحاد يمنحون المساعدة ويوظفون خبرتهم لصالحه، ونفى المتحدث أن تكون لدى إدارته نية سابقة من أجل إقالة عنتر يحي وإنهاء مهامه مع الفريق، حيث أوضح أنه الاجتماعات التي جمعتهم كانت بهدف التعرف على الأسباب وتوضيح البداية السيئة التي يحققها التعداد خاصة بعد هزيمة أولمبي المدية داخل القواعد، باعتبار أن الوضعية كانت تستحق دق ناقوس الخطر من أجل تفادي الأسوأ، أين سعى إلى بحث الحلول للخروج من أزمة النتائج السلبية.

نعد الأنصار بمركاتو قوي وهدفنا كأس الجزائر والبوديوم

تطرق عاشور جلول إلى عدة نقاط توضيحية حول ما يحدث داخل بيت تشكيلة أبناء “سوسطارة”، عندما نفى نفيا قاطعا استعمال طرق ملتوية في العلاقة مع عنتر يحي، وشدد أنه لم يتم منعه بتاتا من التنقل إلى قسنطينة تحسبا لمقابلة الشباب المحلي بالبطولة الوطنية، ولم يتم تغيير مفاتيح مكتبه أو منعه من دخول مدرسة الفندقة، وكل ما في الأمر أنه طلب منه عدم التدخل في صلاحيات المدرب وتركه يعمل يضيف، واعترف المسؤول الأول في اتحاد العاصمة على ارتكاب إدارته بعض الأخطاء خلال انطلاقها في المشروع الرياضي الذي وضعته للفريق بالتركيز على تشبيب التعداد، لكنها تعمل حاليا على تجاوز ذلك والتركيز على مستقبل الفريق وتصحيح تلك الأخطاء، ووعد في هذا الصدد انصار الاتحاد بمركاتو شتوي في المستوى، أين طمأنهم على إقدام المسيرين تدعيم التشكيلة بلاعبين قادرين على تغيير الوضعية وإعادة التشكيلة بقوة خلال النصف الثاني من البطولة الوطنية، مضيفا ان هدفهم لم يتغير وسيلعبون هذا الموسم من أجل احتلال إحدى المراكز الأربع الأولى في جدول الترتيب، ووضع كأس الجمهورية هدفا من اجل التتويج بها.

عيشة ق.