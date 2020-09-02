عادل دكالي الرئيس المدير العام لموبيليس يستلم مهامه رسميا

استلم اليوم الاثنين السيد عادل دكالي، مهامه رسميا رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس خلفا للسيد بلال مكيد .

و حسب بيان المتعامل “موبيليس” فإن مراسيم استلام مهام السيد عادل دكالي جرت صباح اليوم بمقر الشركة بالعاصمة .

ويأتي تعيين السيد دكالي في منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال-موبيليس تبعا لاجتماع الجمعية العامة لمجمع اتصالات الجزائر المنعقد أمس الثلاثاء ، حيث تم تجديد أعضاء مجلس إدارة المجمع، الذي انعقد بعدها في دورة استثنائية، و تم خلالها تنصيب السيد كريم بيبي تريكي رئيسا مديرا عاما للمجمع. و السيد حسين حلوان، رئيسا مديرا عاما لـمؤسسة اتصالات الجزائر.

يذكر أن هذه التعيينات تندرج في إطار إعطاء نفس جديد للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، قصد تحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا في مجال الاتصالات ومواكبة التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع.