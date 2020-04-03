عاجل كورونا: اغتيال البروفيسور التونسي محمود عبد القادر بالمانيا

اغتيال رئيس الفريق العلمي الذي يجري التجارب النهائية على اللقاح الخاص بفايروس الكورونا في ألمانيا الأوساط الطبية الألمانية تعيش حالة من الصدمة بعد اغتيال البروفيسور التونسي محمود عبد القادر البنزرتي مما يشكل انتكاسة كبيرة للجهود العالمية في مكافحة فيروس الكورونا كون الدكتور المذكور كان يرأس الفريق العلمي الذي يجري التجارب النهائية على اللقاح الخاص بفايروس الكورونا حيث كانت الحكومة الألمانية تعلق آمالاً كبيرة على الدكتور الذي كان سينقذ البشرية عبر أبحاثه الأخيرة على تفكيك الشيفرة الوراثية للفايروس ومن ثم عزلها مخبرياً وإعادة تشكيلها ليتحول الفايروس المعزول مخبرياً الى لقاح مضاد وهي تقنية جديدة تطبق لأول مرة في علاج الفايروس بالفايروس

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