عائلة حمار تنفي الإفراج المسبق عن رئيس الوفاق السابق

ج.ن

نفت عائلة حمار على لسان احد أشقاء حسان حمار، الخبر الذي انتشر مساء أمس، والمتعلق بصدور حكم إفراج مسبق في حق رئيس وفاق سطيف السابق، الذي قضى إلى غاية الآن 13 شهرا من فترة حكمه، وكانت محكمة سطيف قد أدانت حمار سنة 2019، بالسجن 3 سنوات نافذة، بتهم التزوير في محررات عرفية والنصب، وتهم متعلقة بالفساد، تخص التلاعب بالعقار، وكشف شقيق حسان حمار في تصريحات صحفية بأن شقيقه مازال لم يستنفذ الحكم، الذي يتبقى منه ستة أشهر، وبعدها سيكون حرا طليقا، وكانت بعض المصادر قد كشفت بأن هيئة الدفاع الخاصة بحسان حمار قد تقدمت أمس، بطلب للسلطات القضائية، للحصول على إفراج مبكر عن حمار، بعد أن قضى أكثر من 13 شهرا في السجن، ذات المصادر أكدت أن السلطات القضائية، منحت موافقتها النهائية على الطلب، غير أن شقيق المعني نفى ذلك جملة وتفصيلا.