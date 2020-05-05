أكد محمد شاقوري مدير الصحة والسكان بولاية المدية في حديث للإذاعة المحلية عشية أول أمس أن الوضعية الوبائية بالمدية تبقى في دائرة الخطر بالنظر لتجاوز عتبة 100حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا موزعة على 28 بلدية، موضحا أن بعض الحالات جاءت من خارج الولاية، وعن سؤال تعلق بفتح ملحقة لمعهد باستور بالمدية، قال شاقوري أن نتائج التحاليل باتت تصل بسرعة كبيرة من العاصمة في إشارة إلى تراجع السلطات عن فتح المخبر بالمدية، وعن وضعية مستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية، فقد صرح مدير القطاع أنه ممتلئ عن آخره ما سيستدعي الاستعانة بهياكل صحية أخرى إذا تطلب الأمر، كما طمأن في ذات الخصوص بوجود حالات شفاء كثيرة غادرت المستشفى، ليبقى تصاعد ظاهرة عدم الوعي لدى بعض المواطنين حسبه مقلقا للأطقم الطبية المرابطة بالمستشفيات بعيدا عن أهلها، حيث تأسف لعدم إدراك البعض لخطورة الفيروس، كما وجه شاقوري في ختام حديثه نداءا لكل المتطوعين في صنع الكمامات من أجل مواصلة مواكبة هذه الجائحة ودعم السلطات من خلال توزيعها على المواطنين، هذا ورافقت مدير الصحة خلال تدخله الطبيبة لعموري التي أكدت بكل أسف أن هناك عائلات أخفت إصابتها بالوباء ولم تتصل بالمؤسسات الصحية حتى تأزم وضعهم، كما أوضحت أن هناك أطفال نقلوا المرض إلي أوليائهم ليتسببوا في هلاكهم ، خاتمة حديثها بحسرة عن عدم وعي بعض المواطنين بخطورة الوضع.

ر. بوخديمي