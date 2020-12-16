ظهور الرئيس ألغى “فوريا” الإشاعات

كشف الأستاذ الجامعي في الاتصال والإعلام والكاتب الصحفي، محمد مرواني، أمس، أن ظهور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واختيار التواصل السمعي البصري في رسالة مقتضبة للأمة مؤخرا، هو ظهور ذو أبعاد سياسية وإعلامية ذات دلالات عميقة تبعا للظرف الإقليمي والدولي الراهن، بحيث ألغى ظهوره بصفة فورية أي إشاعات تم تناولها حول الوضع الصحي للرئيس.

وأوضح محمد مرواني في تصريح خص به “الوسط”، أن رسالة الرئيس الذي يعتبر أهم واجهة في الدولة، كانت منتقاة بكفاءة عالية في اختيار الكلمات والرسائل التي توجه للداخل والخارج، لأنها خطت حسبه وفق إستراتجية في غاية الأهمية من الجانب الاتصالي والإعلامي، إذ أوقفت في لحظة العديد من التعليقات الغير القابلة للقياس حول الوضعية الصحية للرئيس، محيلة بذلك المواطنين والمتابعين للشأن الوطني إلى مرحلة انتظار عودة رئيس الجمهورية التي ستكون قريبا.

أما حول فحوى الكلمة التي ألقاها الرئيس عبر تويتر، أكد متحدثنا، في سياق متصل، أن التعليمات التي أسداها الرئيس تبون إلى المسؤولين و وزراء الحكومة، تؤكد بما لا يحتمل الشك أن الرئيس يمارس مهامه، رغم الظرف الضاغط وهي رسالة ضمنية للمشككين في قدرات الرئيس على إدارة الفترة الحالية، لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، لتستهدف الرسالة في دقائق الداخل والخارج معا.

في حين، أفصح الأكاديمي محمد مرواني، خلال حديثه مع “الوسط” أنه على العموم رسالة الرئيس كانت في التوقيت المناسب وبمقاربة إعلامية عميقة، رافقت ظهوره عبر صفحته الخاصة على تويتر، في إشارة هامة إلى نشاطه وتواصله المستمر مع الأعباء والمهام المنوطة به رغم كل الظروف، خصوصا من حيث كيفية الانتقاء الاستراتيجي لطريقة العرض والظهور الإعلامي للرئيس، الذي قضى حسبه على الإشاعات والأخبار المغلوطة، في رد أقل ما يقال عنه أنه رد قوي على أي نشاطات وتحركات مريبة استهدفت مؤسسات الدولة مؤخرا، مستغلة بنية مبيتة “الغياب المفاجئ” لرئيسنا .

مريم خميسة