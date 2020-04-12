طوبى لكم أيها الكسالى !!

بقلم: أحمد قصوري

تم تسريحه من العمل منذ سنوات، ولا نعرف السبب. وجلس في البيت. وأنا أرى زوجته الموظفة تتحرك بحيوية، وتخرج مع الأولاد ويتركونه نائما. إنها تكدح في كل وقت، وتصرف شؤون البيت. تسوق السيارة، وتدفع فواتير الكهرباء، وتجري يمينا وشمالا، تسأل عن الكهربائي، والبلومبيي، وتشتري العتاد.. وهو ممدد على الأريكة طول النهار، يتفرج على التلفزيون، ويضع أمامه كيس “الكاوكاو” ويُقزقز. وحدث أن حبسني الكورونا في البيت أنا أيضا هذه الأيام. وسمعته فجأة فوق رأسي، يصرخ، مع صوت المعلق الرياضي، ويقفز، ثم يسقط ويتمرغ على أرضية المنزل، كأن ثعبانا لدغه، فسألت:

ـ كاين ماتش اليوم؟

ثم أخبرني إبني أن جارنا هذا الذي فوقنا، يتفرج على مباريات قديمة، كل يوم. وهو يختار عددا من هذه المباريات المثيرة، ويعيد تدويرها في الجهاز، ويتوقف عند تلك اللقطات الحرجة بالذات، ليعيشها مرة أخرى بنفس الانفعال، كأنما تجري أمامه لأول مرة. وبمجرد أن يعاد تسجيل الهدف للمرة العاشرة مثلا، يقوم هو أيضا للمرة العاشرة، وتستولي عليه نفس حالة الهستريا، التي كانت استولت عليه يوم المباراة في وقتها الحقيقي. وأنا ضربت كفا بكف، وانتفضت من مكاني إلى الشرفة لأشم الهواء.

قال لي الصديق حميد فوضيل، الذي يعمل ويعيش في بريطانيا منذ سنين، أن الواحد هناك عندما يتوكل ويريد أن يقترن بفتاة إنجليزية، لن تسأله الفتاة أبدا عن رصيده في البنك مثلا، أو عدد الشهادات العليا التي في حوزته، لكنها تطمئن أول ما تطمئن إليه، الوظيفة. مهما كان نوع الوظيفة، المهم ألا يجلس في البيت. ثم، أثناء رقصة التعارف، وبهدوء، تهمس في أذنه بذلك السؤال المصيري الذي لا يتوقعه:

ـ هل لديك معرفة بتدبير شؤون البيت، والأولاد؟ وتصليح مكبس الكهرباء مثلا، وتغيير قفل الباب، ودهن الجدران..؟

فإن كان صاحبنا هذا ممن يعرفون شيئا نافعا في تدبير هذه المسائل ــ وهي صارت ضرورة عصرية، على كل حال، بسبب عمل المرأة، وبسبب المبالغ الخيالية التي صار يشترطها الحرفيون، ومواعيدهم التي تدوخك ـ فإن الحفلة ستستمر، ويتواصل الرقص، مع انسياب الموسيقى، وتدور كؤوس الشمبانيا دورتها الجميلة، حتى تنتهي السهرة. ويكون الزواج…

لكن إذا حدث، وكان هذا الإنسان ممن تأخذهم العزة بالإثم على سبيل المثال، فتتجهم سحنته، ويكون جوابه معتدا جدا، وعنتريا جدا، وشرقيا جدا، من نوع:

ـ لا ! هذه المسائل لها أصحابها. أنا مهندس، مثلا، أو سائق تاكسي..أو..

فأمه هاوية !

لأن في تلك اللحظة بالذات سيخيم الصمت فجأة على المكان، وتوضع الكؤوس على الموائد، ويتوقف الرقص. فإذا بفارس الأحلام كائن غريب، بينه وبين العالم الذي يقف فيه وديان وصحاري وبحار. وتبتعد الجميلة في حركة مفاجئة، مستنكرة:

ـ واااااااات؟؟ بالإنجليزية الحادة طبعا، بمعنى: مااااااااااذا ؟؟

في ذلك الحين، لن يعود أمام صاحبنا شيئ يفعله، حتى يلمح الباب مفتوحا، فيهرب مصحوبا بخيبته.

ولعلكم تعرفون أن تيارا أدبيا مدهشا، نشأ، وارتبطت تسميته بواحد من مواقف العجز هذه في تسليك أدنى مسائل الأرض، حين طلبت “جرترود شتاين” كبيرة الأدب الأمريكي في عشرينيات القرن الماضي، وكانت تعيش في باريس، من شاب اسمه “إرنست همنغواي” أن يغير لها عجلة السيارة، فعجز. وهي قالت جملة قصيرة جدا :

ـ أنتم جيل ضائع !

لكن الشاب الذي أمامها، كان يحمل بداخله طاقة إبداعية هائلة. وكان قد اختطف تلك الكلمات الثلاثة، وصاغ منها شعارا صار علما على جيل بأكمله من الكتاب الذين صنعوا مجد الأدب الأمريكي، وكان كثيرون منهم يعيشون في مدينة باريس، هروبا من الأزمة الاقتصادية في أمريكا. وكانت مدينة الأنوار جذابة جدا للمبدعين والباحثين عن الحرية والمتعة آنذاك. لقد خرجت من الحرب الأولى، بمعاناتها الكبيرة، وقتلاها، ومآسيها، وحرمانها، وانخرطت في مرحلة انطلاق عجيبة، وراحت تغرف من الحياة بنهم، لتمحو آثار الحرب. إنها فترة “السنوات المجنونة” الشهيرة، التي راح المثقفون فيها يعيدون طرح رؤى مغايرة للحياة، بحساسية مغايرة، وانطلق فيها الإبداع بدون ضوابط أو موانع وفي كل المجالات.

وأنا لا أجد الآن أبلغ تعبير عن حالة الكسل، والعجز، والانهزامية، من تلك القطعة الأدبية الجميلة، التي أبدع فيها الكاتب الكبير يوسف إدريس (1927ـ1991)، في قصة قصيرة جدا، أو كما يسميها هو “ومضة قصصية”، وهي بعنوان: ” المرتبة المقعرة“. ويوسف إدريس هذا، يعد مخبرا للقصة القصيرة. لم يثبت أبدا على منهج واحد أو أسلوب قار في الكتابة. إنه شغوف بالتجريب. ويقر هو بذلك ويقول: “إنني في كل قصة قصيرة أكتبها أشعر أنها إنما هي محاولة جديدة لتعريف جديد للقصة..”

في القصة التي ذكرنا، وبكلمات قليلة جدا، يفتح الكاتب أمامنا بحرا من القراءات والمعاني: انهزامية الإنسان، وتردده أمام اتخاذ القرار، واستكانته للراحة وأحلام اليقظة، بدل الثورة على الواقع المزري الذي يعيشه، احتقار المرأة وهضم حقوقها، هدر الوقت، وهدر الحياة، دون تقديم أي شيء ينفع الذات، وينفع الإنسانية.. إنه يصوب الكاميرا على غرفة فيها سرير بمرتبة (ماطلة)، وشخصيتين: زوج وزوجته في ليلة دخلتهما. ولا شيئا يحدث، لا حوار، ولا حركة، ولا وصف للأشياء والأجواء. الزوج ممدد على السرير، والزوجة واقفة عند النافذة تتفرج على الشارع، ولا تتحرك. وسؤال واحد يظل يتردد على لسانه هو: “هل تغيرت الدنيا؟”، وجواب واحد تظل هي تقدمه: “لا. لم تتغير”..ومن النقاد من رأى في خلفية الصورة القصصية أيضا، تلميحا مركزا لتاريخ طويل عاشه ذلك المصري المسالم، تحت سيطرة الظلم والاستغلال منذ حكم الفراعنة، مرورا بالسلاطين، والأفندية، والملوك، ثم عبد الناصر والسادات، ومبارك، ولم يثر أبدا لتغيير الأمور. علما أن يوسف إدريس قد توفى قبل التغييرات الأخيرة التي حدثت في مصر، مع موجة ما يسمى بثورات الربيع العربي.

مؤطر

المرتبة المقعرة

في ليلة الدخلة، والمرتبة جديدة وعالية ومنفوشة، رقد فوقها بجسده الفارع الضخم، واستراح إلى نعومتها وفخامتها، وقال لزوجته التي كانت واقفة إذ ذاك بجوار النافذة:

– انظري.. هل تغيرت الدنيا؟

ونظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

– لا.. لم تتغير.

– فلأنم يومًا إذن.

ونام أسبوعًا، وحين صحا، كان جسده قد غور قليلًا في المرتبة.. فرمق زوجته وقال:

– انظري.. هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

– لا.. لم تتغير.

– فلأنم أسبوعًا إذن.

ونام عامًا، وحين صحا، كانت الحفرة التي حفرها جسده في المرتبة قد عمقت أكثر، فقال لزوجته:

– انظري.. هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

– لا.. لم تتغير.

– فلأنم شهرًا إذن.

ونام خمس سنوات، وحين صحا، كان جسده قد غور في المرتبة أكثر، وقال كالعادة لزوجته:

– انظري.. هل تغيرت الدنيا؟

فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت:

– لا.. لم تتغير.

– فلأنم عامًا إذن.

ونام عشرة أعوام، كانت المرتبة قد صنعت لجسده أخدودًا عميقًا، وكان قد مات وسحبوا الملاءة فوقه فاستوى سطحها بلا أي انبعاج، وحملوه بالمرتبة التي تحولت إلى لحد وألقوه من النافذة إلى أرض الشارع الصلبة.

حينذاك.. وبعد أن شاهدت سقوط المرتبة اللحد حتى مستقرها الأخير، نظرت الزوجة من النافذة وأدارت بصرها في الفضاء وقالت:

– يا إلهي.. لقد تغيرت الدنيا.

انتهت القصة. حسنا، كيف ينشأ الكسل؟ “بون كيستيو” قد يقول عثمان عريوات. لنضرب “طلّة” سريعة الآن على حكاية أخرى من التاريخ المعاصر. وهي حكاية ترجمتها، بتصرف من كتاب “الواحد دون الآخر” لأندري فونتين: ” انتظر المواطن السوفيتي إسحاق يودين، وهو يهودي الديانة، عشرين سنة حتى سُمح له بالذهاب أخيرا إلى إسرائيل، بعد أن تفكك الاتحاد السوفيتي، وانهار المعسكر الاشتراكي. وعند وصوله هناك، تقدم أمام مكتب الشكاوى، يسأل عن مأوى. وعبثا حاولت سارة، موظفة المكتب، أن تشرح لصاحبنا أن إسرائيل دولة ليبرالية، وبالتالي، كل إنسان مطالب يتدبر أحواله بنفسه. لكن إسحاق ليس شابا، وقد عاش حياته في ظل الاشتراكية، في بلد كانت الدولة هي التي تتكفل بتوفير حاجيات المواطن. فرقّت سارة لحاله، واتصلت بمعارفها فوجدوا له شيئا. لكن بعد أيام عاد إسحاق إلى نفس المكتب:

ـ السكن غير لائق؟ سألت سارة.

ـ لا، لائق جدا، لكن..

ـ لكن ماذا؟

ـ ليس لدي عمل..

فكرت سارة أن المسألة بدأت تتعقد شيئا ما، مع إسحاق، لكنها فتاة صبورة، وطيبة. حاولت العودة إلى الكلام عن إسرائيل والليبرالية..لكنها لمحت دمعة في عينه، فسألته عن حرفته. كان يعمل إسكافيا في كييف. اتصلت مرة أخرى بالأصدقاء، وعثروا له على محل صغير. لكن بعد مدة، هاهو يعود:

ـ أنت، مرة أخرى؟ ماذا حدث أيضا؟

ـ لا يوجد زبائن…

والاشتراكية الجزائرية أيضا كانت تقول للناس: أنجبوا الأطفال، والدولة هي التي ستربي، وتعلم، وتداوي، وتوظف، وتسكّن، وتنزع الأملاك من أصحابها وتوزعها عليكم لتعبثوا فيها..فلكل حسب حاجته، مجانا. إنها الديمقراطية الشعبية..ماذا سيقول كورونا يا ترى، بعد انفراج الأزمة؟ أشياء كثيرة لن تُعجِب، أخشى أن أقول لكم.