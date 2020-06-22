طواهرية: لقاح كورونا جاهز.. والجزائر تبحث كيفية استيراده اليوم

كشف عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر، الدكتور عبد الكريم طواهرية، أنه تم التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، من قبل عدة مخابر دولية.

وأوضح طواهرية، خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الصباح على القناة الاذاعية الاولى، أن اللقاح دخل اليوم الاثنين، مرحلة التجارب على البشر، بعد ثبوت نجاعته على الحيوانات.

وقال طواهرية “عدة مخابر في العالم تقوم بتجارب لقاحات ضد الفيروس وهناك تقدم في هذه الاخيرة خاصة وان البعض منها دخلت مرحلة التجربة السريرية، وتم تجريبها اليوم على البشر، بعد نجاحها على الحيوانات”.

وكشف طواهرية أن هناك مخبرا –رفض ذكر اسمه- توصل الى انتاج لقاح ضد كورونا، سيكون متوفرا وبصفة مجانية خلال الأسابيع المقبلة.