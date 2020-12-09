طوارئ واستعدادات امنية وصحية بميناء الغزوات.

باشرت السلطات الأمنية والصحية بولاية تلمسان استعدادات حثيثة على مستوى ميناء الغزوات استعدادا لاستقبال العشرات من الحراقة التي قررت السلطات الفرنسية ترحيلهم بداية من الساعات المقبلة.

هذا وحسب مصدر مؤكدة البداية من الساعات المقبلة سوف يتم ترحيل العشرات من الحراقة على متن ثلاثة أواخر ستصل إلى ميناء الغزوات خلال الساعات المقبلة،هذا وأكدت مصادر مقربة من الملف ان إجراءات أمنية زوصحية كبرى ستتم بشأن الحراقة لضمان توفير العزل لهم ومعاينتهم صحيا لتفادي انتشار فيروس كرونا ،قبل إحالتهم على القضاء بتهم مغادرة التراب الوطني بدون ترخيص.

محمد بن ترار