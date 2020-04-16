طوابير طويلة اثتاء صب منحة مليون سنتيم للعائلات المحتاجة

أعلنت بعض لجان الخدمات الاجتماعية عبر بلديات الوطن عن إجراءت خاصة بشهر رمضان، حيث قامت بتخصيص منحة استثنائية للعمال الدائمين والمؤقتين بقيمة مالية متفاوتة بين 5000دج و10.000دج، كإعانة رمزية تحسبا لشهر رمضان.

وأبرقت بعض البلديات مراسلات تحوز “البلاد” على نسخ منها تعلمهم فيها أنه بحلول شهر رمضان الفضيل وكذا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا كوفيد 19، تم تخصيص منحة استثنائية لجميع عمال البلدية. كما منحت قروضا مالية لجميع العمال المقدمين طلبات السلف وإمكانية استثناء شهرى ماي 2020 الموافق لشهر رمضان من الاقتطاعات الخاصة بالقروض الاجتماعية، على أن تستأنف الاقتطاعات من شهر جوان.

هذا وخصصت بعض المجالس الشعبية في مبادرة تشجيعية، لعمال النظافة مبلغ مالي يقدر بـ 10 آلاف دينار جزائري من ميزانية الولاية لعمال النظافة نظير مجهوداتهم المتواصلة في المحافظة على نظافة المحيط، خاصة في ظل الظرف الذي تعيشه البلاد. من جهتها، شرعت اللجان عبر البلديات في وضع قوائم تخص الفئات الهشة لمنحها المنحة الاستثنائية الاضافية لمنحة رمضان التي كانت عبارة عن مبلغ 6000.00 دج وأضيف لها مبلغ 4000.00 وأصبحت 1000.00 دج وتخص الحالات الخاصة التي طالتها جائحة الكورونا.

الجدير بالذكر أن منحة التضامن ستدفع إلى الأسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيًا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس {كوفيد ـ 19} ومكافحته، وكذا لتلك التي كانت تتقاضي في السابق غلافا بمبلغ 6.000 دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان. وفي هذا الصدد، تعمل البلديات على تطبيق تعليمات الرئيس الضرورية لإحصاء المستفيدين بسرعة، بغرض دفع هذه المنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان