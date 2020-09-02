طليبة : ولد عباس وأبنائه كانوا يتلاعبون بقوائم تشريعيات الأفالان مقابل 9 ملايير

كشف النائب بالبرلمان بهاء الدين طليبة اليوم الأربعاء لمحكمة سيدي امحمد ان الأمين العام السابق للحزب جمال ولد عباس وأولاده كانوا يتلاعبون بقوائم تشريعيات 2017 مقابل مبالغ مالية تترواح بين 7 و9 ملايير دينار مبرزا أنه هو من فجر هذه القضية التي عجلت رحيل ولد عباس من على رأس الأمانة العامة شهر من بعد كشفها .

ونفى بهاء الدين طليبة خلال استجوابه من طرف محكمة سيدي امحمد تهم الفساد وتبيض الأموال المتابع فيها وفيما يخص التمويل الخفي للأحزاب السياسية كشف انه خلال للحزب بفندق الاوراسي في سنة 2016 منحه الأمين العام ولد عباس رقمه مشيرا انه بعد هذا اللقاء بدات عملية اعداد قوائم الحزب للتشريعيات مقابل 9 ملايير سنتيم للمترشح مبرزا أنه هو من بلغ عن هذه الخطة في وقت لم يكن فيه أي أحد يتكلم عن الفساد مبرزا في نفس السياق أنه بعد كشفه المستور شرعت عائلة ولد عباس في تصفية حساباتها معه ونسبت اليه الأموال التي عثرت عليها مصالح الأمن كما منحنه ولد عباس انذار شفهي واحاله علی لجنة الانضباط للحزب العتيد