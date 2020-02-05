طلبة المدارس العليا للأساتذة يدخلون في إضراب مفتوح

وطالب ممثلو طلبة المدارس العليا للأساتذة من الوزارة الوصية توضيح وضعيتهم خاصة بعد الترويج لأخبار مفادها الاستغناء عن أولوية خريجي المدارس العليا في التوظيف المباشر واللامشروط، رغم أن تعليمة الوظيف العمومي واضحة في هذا الشأن وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 الصادر في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة والتعليم، والتي تنص على منح الأولوية لخريجي المدارس العليا وتوظفيهم مباشرة بصفة أساسية، كما أن الكشف عن مشروع القانون الذي تحصر له وزارة التربية والذي تضمن بنودا من شأنها أن تساوي بين خريجي المدارس العليا للأساتذة وخريجي ليسانس كلاسيكي من الجامعات في التوظيف كان سببا رئيسيا في إثارة البلبة وسط الطلبة