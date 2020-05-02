طلبة الدكتوراه يطالبون الوزير “شيتور” بالتوظيف المباشر

وجهت التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين شيتور طالبوا من خلالها بضرورة إيجاد الصيغة التطبيقية لتوظيفهم بصفة مباشرة باعتبار أنهم متحصلين على شهادة الدكتوراه .

وجاء في الرسالة أن ” النخبة المتحصلة على شهادتي الدكتوراه والماجستير تعاني في الوقت الراهن من وضعية لا تليق بتاتا بمستواها العلمي والنخبوي ولا تعكس إطلاقا هيبة مؤسسات الدولة إذ أن مصير النخبة اليوم قد آل إلى التهميش ،الإقصاء.