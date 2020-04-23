طلبة الإعلام و الإتصال يهاجمون التليفزيون الجزائري بسبب اميرة ريا

انتفض طلبة الإعلام و الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر ، انتفضوا ضد ما سموه بالتميز و التهميش الذي يمارس ضدهم من التليفزيون الجزائري ، الذي قام باختيار فتاة تنشط في مواقع التواصل الاجتماعي دون مستوى او شهادة في في مجال الإعلام أو حتى التنشيط ، لتقديم برنامج رمضاني تليفزيوني عبر القناة السادسة و القناة الأرضية ، حسب موقع Et بالجزائري

الذي ينشر اخبار الفنانين الجزائرين ، حيث طالبوا من مدير التليفزيون الجزائري أن يجيب على سؤال يشغلهم: على أي أساس يتم التوظيف في التليفزيون الجزائري ؟ متسائلين ما هو مصير الألف من الطلبة المتخرجين كل عام ؟