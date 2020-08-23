طلاق بين الأهلي السعودي ويوسف بلايلي

ج.ن

أعلن النادي الأهلي السعودي انتهاء علاقته بمحترف فريقه الأول لكرة القدم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الفريق المادية والمعنوية، وتخلّف اللاعب صاحب الـ28 عاما عن موعد الطائرة الخاصة التي قامت إدارة الأهلي بتجهيزها لإحضاره إلى جدة من الأجل الانتظام في التدريبات مع الفريق الأول تمهيدا لمشاركته في المباريات المقبلة، وهو ما كبد إدارة الأهلي أموال إضافية، وأوضح عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي، في تصريحات لبرنامج “الديوانية” على قنوات “الرياضية السعودية”: “علاقة الأهلي ببلايلي انتهت، بدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية”، وأضاف: “أرسلنا طائرة لبلايلي ولم يلتزم، حقوق الأهلي محفوظة في هذه الملفات، والأهم الآن البدء في وضع البدائل”، وانضم يوسف بلايلي إلى الأهلي قادما من الترجي الرياضي التونسي، في صيف 2019 ويمتد عقده الحالي حتى 30 جوان 2022، وشارك اللاعب الجزائري مع فريق الأهلي هذا الموسم 2019-2020 في 18 مباراة، ساهم خلالها في إحراز 8 أهداف.