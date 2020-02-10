طقس.. أجواء صافية وارتفاع محسوس في درجات الحرارة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، لنهار اليوم الإثنين، أجواء صافية على أغلب مناطق الوطن مع تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة .

ونفس الوضعية ستشهدها المناطق الشمالية، أين ستشهد أجواء صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب المحلي الذي يميز خاصة السهوب خلال الصبيحة.

كما ستعرف المناطق الجنوبية،أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، وسماء مغشاة غالبا وغائمة أحيانا على أقصى الجنوب نحو الهقار.

هبوب رياح جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الشرقية مع بعض التطاير للرمال.

أما بخصوص درجات الحرارة، سجلت مصالح الأرصاد الجوية درجات فوق المعدل الفصلي، أين ستتراوح بين 19 إلى 22 درجة على السواحل، وبين 16 إلى 23 على المناطق الداخلية، في حين ستتراوح بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية