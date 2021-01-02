طريق الانتخابات مليئة بالأشواك

بقلم احسن خلاص

منذ أن دق الرئيس تبون ناقوس الانتخابات من خلال إطلالته التويترية من مشفاه بألمانيا قفزت الاستحقاقات بقوة إلى واجهة الأحداث واستنفر الكثير من القوى السياسية والاجتماعية هياكله الداخلية استعدادا للموعد الذي لا يستبعد المراقبون أن يتجاوز عتبة السداسي الأول من السنة الجديدة.

ينطلق قطار الانتخابات من جديد وسط جملة من التساؤلات التي أضحت تفرض نفسها وتقفز إلى الأذهان بقوة مع تراكم التجارب السياسية لما يقرب اليوم من 30 سنة كاملة من التعددية السياسية، وبعد أكثر من 18 موعدا انتخابيا تم على المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وبعد المحنة الاجتماعية الصحية التي لم يضمن الجزائريون تماما الخروج منها.

وتنطلق السلطة اليوم من رؤية عبّر عنها الرئيس تبون نفسه، مفادها أن إدخال تعديلات جوهرية على القانون المتضمن نظام الانتخابات من شأنه أن يضع حدا وإلى الأبد لتلك الشبهات التي تعتري كل موعد انتخابي والتي أوصلت النخبة السياسية والرأي العام إلى الحد الذي لا يثق فيه بتاتا في أي دعوة من السلطة إلى الاقتراع العام. وتحاول السلطة البرهنة على صواب رؤيتها انطلاقا من أن التجربة الانتخابية من الثراء ما يجعل المشرع يستخلص الدرس ويسد كامل الثغرات القانونية التي صار إحصاؤها اليوم سهلا لتفادي الوقوع في النقائص والانزلاقات التي عرفتها المواعيد الانتخابية السابقة، ثم أن مراجعة النصوص المسيرة للعملية الانتخابية بشكل عام لم تعد بين يدي الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية بل أوكلت إلى لجنة لعرابة “المستقلة” المتكونة من القانونيين وقد تفرغت للمشروع الجديد بعد أنهت عملية الإصلاحات الدستورية. وثالث المبررات أن تنظيم الانتخابات اليوم لم يعد بين يدي الحكومة بل صارت تتكفل به هيئة مستقلة منحها الدستور قوة ومسؤولية الإشراف على العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة. هذه العوامل وغيرها يمكن أن تعطي الضوء الأخضر للسلطة للانطلاق لإجراء انتخابات تشريعية وأخرى محلية مسبقة في جو من الاطمئنان بأنها لن تشوبها شائبة تزوير أو أي محاولة لتحويل إرادة الناخبين.

وبالمقابل لا تزال النخب السياسية وقطاع هام من الناخبين التقليديين والمسجلين للانضمام إلى حضيرة المقترعين في المواعيد المقبلة، لا يزال قسم كبير من هؤلاء يبحث عن مبررات أخرى للمشاركة خارج ما تطرحه السلطة من ضمانات. أول هذه المبررات أن الإرادة السياسية لتنظيم عملية انتخابية نزيهة وحيادية في سيرها غير متوفرة بالقدر الملموس والمطمئن للجميع إذ أن السلطة، في نظر هؤلاء، لا تزال غير مقتنعة بإمكانية إجراء انتخابات حرة وتلقائية يعبر من خلالها الشعب عن قراره السيد. وفضلا عن ذلك فإن السلطة ذاتها ليست على استعداد للرضى بأي نتيجة للاقتراع تقلب رأسا على عقب الموازين التي تقوم عليها السلطة ذاتها بحيث تنتج عنها تركيبة برلمانية أو محلية جديدة تفضي إلى حكومة بصوت نشاز عن العزف العام الذي تعزفه السلطة القائمة.

وعلى الجبهة الاجتماعية فإن المناخ للتفكير في الانتخابات غير مهيأ أصلا فضلا عن أن تجربة ثلاثين سنة من الانتخابات قد خلفت تاريخا حافلا بما يجعل الثقة في أن ينطلق التغيير المنشود من الانتخابات ضربا من المستحيلات، فالمواطن الذي أنهكته الحياة اليومية بسبب الإقصاء والتهميش والمحاباة لمدة سنوات قد زادته مخلفات الأزمة الصحية نكدا وبحثا عن مخرج عن الوضع الذي صار إليه بشتى الطرق والوسائل الممكنة ما عدا وسيلة الانتخابات التي يئس منها منذ أعوام. لم يعد المواطن المدعو للانتخاب يؤمن أن العملية الانتخابية مهما كانت الضمانات التي تقدمها السلطة لنزاهتها يمكنها أن تكون طريقا للديمقراطية التشاركية المتفتحة على المجتمع بل هي في نظر المواطن لا تعدو أن تكون محطة أخرى لترميم جدران النظام السياسي القائم منذ عقود، وفرصة لتجديد دمه البشري دون التفريط في سلوكاته التقليدية.

لم يعد المواطن ومعه النخب السياسية النزيهة التي لا تبحث لها عن مواقع وحصص عملية توزيع المقاعد المقبلة، لم يعد هؤلاء يأملون في أن تنطلق نزاهة وحيادية الانتخابات المقبلة من مجرد تغيير النصوص المسيرة للمنظومة الانتخابية ولا حتى للقوانين الأخرى ذات الصلة منها قانون الأحزاب وقانون الإعلام والقانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لذا فأمام السلطة، إذا توفرت لديها الإرادة لانتهاج سبيل إصلاح سياسي حقيقي، ورشة كبيرة وضخمة في طريق استعادة الثقة المفقودة وردم الهوة القائمة بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة.

لقد كان أكثر المتفائلين يأملون أن تقوم السلطة بمراجعات أولية تقذف تباشير عودة الثقة بأن تعلن عن إلغاء نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير أنهم اصطدموا بغير ذلك وبأن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة التعديلات على قانون الانتخابات هي ذاتها اللجنة التي أعدت التعديلات الدستورية التي لم تنل انخراط العديد من الأطياف التي كانت سندا للسلطة خلال انتخابات الرئاسة نهاية 2019. ومع ذلك يبقي المتفائلون على تفاؤلهم وهم ينتظرون تغييرات هامة في دواليب الدولة وعلى رأسها الحركة المرتقبة في الحكومة وفي سلك الولاة انطلاقا من أن مثل هذه التغييرات يمكن أن تكون مبعثا للثقة والأمل في أن تصبح الانتخابات المقبلة القاطرة التي ستقود التغيير نحو الأفضل.

ومع ما يعترض طريق السلطة من مثبطات وأشواك فهي قادرة تجاوزها نسبيا إذا ما اعتمدت أسلوبا جديدا للحوار وفتح المجال السياسي والإعلامي على جميع الأطياف وعلى الاختلاف فالأولوية لتوفير مناخ ملائم للتغيير الذي ينشده الخطاب الرسمي منذ العام الماضي. فهل السلطة قادرة على رفع منسوب التواصل مع المجتمع لإنجاح مشاريعها. قد تظهر لنا الأسابيع القليلة القادمة خارطة طريق السلطة فانتظروا إنا معكم من المنتظرين.