طرح الانشغلات والمشاكل التي يتخبط فيها قطاع السياحة لولاية تمنراست

تم اليوم استقبال السيد ايدابير لحسن رئيس جمعية الوكالات السياحية لدى ولاية تمنراست من طرف سيد معالى وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لطرح انشغلات ومشاكل التي يتخبط فيها قطاع السياحة لولاية تمنراست الشاسعة ومترامية الاطراف اولا :

01/ فتح المسالك المغلوقة منذ 10 سنوات .

02/طرح مشاكل تسهيل في التأشيرة وتسهيل النقل بعد جائحة كورونا بعد بفتح الحدود (النقل الجوي

03/ تسهيل الرحلات المباشرة كل من (اسبانيا -مدريد- ايطاليا – المانيا – فرنسا).

04/ تسهيل ومنح قروض بدون فوئد للوكالات السياحية لتجديد العتاد ( حضيرت السيارات).

وكان لنا عدة محاور تشاورية وعدة انشغلات طرحناها في هدا اللقاء ولقد توعد بدراسة كل هدا الانشغلات وفتحها في اقرب وقت.