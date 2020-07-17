طرح إستراتيجية جديدة لمكافحة الفساد

كشف رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, طارق كور أن المشروع التمهيدي حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته سيتم عرضه قريبا على السلطات العمومية على أن يتم الكشف عنها رسميا شهر ديسمبر القادم.

و في مداخله له خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته, أوضح كور أن المشروع التمهيدي حول هذه الإستراتيجية يوجد في مرحلته النهائية و سيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية مبرزا انه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه, سيتم تقديم المشروع للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الإستراتيجية مضيفا أن هذه النسخة سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر و تتوقع الهيئة الوطني للوقاية من الفساد و مكافحته دخول هذه الإستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة طبقا للمخطط 2021-2025 الذي أعدته هذه الهيئة علما أن تطبيق هذه الإستراتيجية ستتم قطاع بقطاع و أن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات على غرار المالية و التجارة و الصحة و غيرها. كما أشار نفس المسؤول أن هذه الإستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية جزائر جديدة دون فساد ترتكز على خمسة محاور أساسية و هي شفافية و أخلقة الحياة العمومية و مشاركة المجتمع المدني و وسائل الإعلام في الوقاية من الفساد و مكافحته و ترقية و نزاهة القطاع الاقتصادي و تعزيز دور و قدرات هيئات المراقبة و العدالة في مكافحة الفساد إضافة إلى التعاون الدولي و تحصيل الأرصدة.

باية ع