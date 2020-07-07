طحكوت يتهم حكومة اويحيى بعرقلة مشاريعه

اتهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت اليوم الاثنين أمام محكمة سيدي أمحمد الوزير الأول السابق احمد اويحيى ووزير صناعته يوسف يوسفي المتهمان أيضا في نفس القضية بعرقلة مشاريعه الاسثتمارية بحجة عدم دفعه الرشوة

وبرر محي الدين طحكوت أقواله بعدم دراسة حكومي اويحي للمشاريع التي كان يقدمها من اجل خلق الثروة ومناصب العمل

اتهم رجل الأعمال محي الدين طحكوت اليوم الاثنين أمام محكمة سيدي أمحمد الوزير الأول السابق احمد اويحيى ووزير صناعته يوسف يوسفي المتهمان أيضا في نفس القضية بعرقلة مشاريعه الاسثتمارية بحجة عدم دفعه الرشوة

وبرر محي الدين طحكوت أقواله بعدم دراسة حكومي اويحي للمشاريع التي كان يقدمها من اجل خلق الثروة ومناصب العمل

ب.ع