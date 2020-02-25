طبيب عربي يعلن توصله لعلاج فيروس “كورونا”

أعلن طبيب كويتي، عن توصله لعلاج لفيروس “كورونا”، الذي فاق عدد ضحاياه 2200 شخصا، يتكون من ثمانية مركبات لأعشاب طبية.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، مقابلة مع الطبيب، الذي يدعى هشام الجاسر، وهو حاصل شهادة في صيدلة الطب اليوناني من الهند، وأخرى في علم الرفلكسولوجي من أمريكا، عضو بمجلس إدارة جمعية الطب البديل الكويتية، قال إن العلاج هو مركبات طبية بعضها مزروع في الكويت وأخرى تم جلبها من الخارج.

وأشار الطبيب الكويتي، إلى أن ما توصل إليه يعتبر أول علاج كويتي لمرض “كورونا”، مضيفا أنه قد توصل لهذا العلاج قبل أسبوع، وبدأت في تجاربه مع بداية الأزمة في الصين وظهور الفيروس، مشدداً على أنه “إذا طلبت مني وزارة الصحة تزويدها بهذا العلاج وكميات منه لفحصها، فأنا مستعد لذلك، وستظهر لهم قوة هذا العلاج الذي يعالج مسبب المرض، ويجعل الفيروس يخرج من نفسه”.