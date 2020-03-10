طباع وولاة !

بقلم: يسين بوغازي

أن تٌجاري إساءات الآخرين فتلك شيمة الصالحين ، وهي ايضا تقية عند عارفين، ودبلوماسية عند ماكرين كثر ربما ترك مرور ما يتلقونه من إساءات أهون من مجابهة نتائجها التي ربما ستفتح ابواب يجب ان لا تفتح ، وان تظل مغلقة أنفع وأفضل ؟ لكن ذات المجاراة لذات الإساءات التي قد تصدر من اولئك الآخرين ، قد تغدو مجاراة أخرى خارج مقاسات ما سبق ! سيما في وجوه فقراء يطلبون حقوقا لهم ، عندها تغدو مجرد اخلاق لا يليق ، وردود فجة تثير حولها من الاسئلة والاستياء ، ما يثر بدوره غضب الناس؟

هي ببساطة انطباعات نمطية عن ردود الى فقراء ومستضعفين حين يساء التدبر معهم ،هم من فرط الالم تراهم يلقون في احيان كثيرة اقوالا مما يظنون انه شفاء احزانهم ،بكل عنف وجرأة يفعلون ؟ وهي ردود من نمطية طباع لا يعرفها غير الجياع والمنتشرين على هوامش أيامهم كفطر ينتظر ان يزول مع تناوب الفصول .

ربما ما حدث منذ ايام خلت ، في مدينة مستغانم كان شيئا من ذاك الافراط في إلقاء مشاعر من حزن كبير على من بدا انه راسا السبب في الاحزان كلها ، فلقد لعب غضب واحتياج تماما كما لعبت سطوة سلطة وعدم تقدير عواقب ما يقال بما حدث ، وبرجليين وامرأة ، الاول واليا والاخريين موظفا برتبة مهندس وامرأة برتبة شاكية من جور الايام

ففي فلتة لسان قال الوالي ربما ما لا قال ، وفى ردة من حزن اشتدت المأساة اكثر واكثر ، بل وراحت تصور الحادثة على مقاسات ضحايا ووالي ، ضحايا سوء معاملة مكتملة الاركان من لدن من كلف رأسا ان يصون ويسهر على حقوقهما ،وعلى الاستجابة لمطالبهما وعلى الرد لجميع انشغالاتهما ؟

قد يحث هذا في احايين كثيرة وفى اماكن كثيرة من العالم ، قد يحث ايضا على مستويات كثيرة ومتشعبة ، لكن ربما كان من الضروري الانتباه الى انه مجرد سوء تقدير موقف ، وها هو الوالي يرد معتذرا! ربما هي الاولى التي يرد فيها واليا بصفة رسمية معتذرا عما ارتكب ؟ وهاهما الآخرين الرجل والمرأة ربما قد اخذا حقهما في اعادة اعتبار لهما ، ولو برمزية ما جرى من تجليات حول ما حدث لهما ،والحادثة باختصاررسالة على ضرورة ان يرعي الوالي مصالح مواطنيه ، ضمن مقاسات إحترامية وانسانية وأخلاقية اولا واخيرا.