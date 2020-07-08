طائرة سعودية خاصة لنقل بلايلي وبن العمري

ج.ن

يستعد الثنائي الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري ويوسف بلايلي، للعودة إلى المملكة السعودية استعداداً لاستكمال مباريات الموسم الحالي 2019/20، مع فريقيهما الشباب والأهلي.

عودة يوسف بلايلي وجمال بلعمري من الجزائر ستكون يوم الجمعة القادم عبر طائرة الخطوط السعودية.

ويستعد كل لاعب للالتحاق بتدريبات فريقه في الفترة الحالية بعد التأخر في العودة إلى المملكة بسبب إغلاق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم منذ شهر مارس الماضي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد قررت عودة النشاط الرياضي وتدريبات الأندية بعد فترة التوقف الأخيرة بسبب كورونا، على أن تُستكمل مباريات دوري المحترفين بدايةً من يوم 4 أوت.