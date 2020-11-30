ضيعنا فوزا وعمل كبير ينتظر فريقي

أمين بن لزرق

تأسف مدرب سريع غليزان شريف الوزاني عن تضييع فريقه لنقطتين داخل الديار بعد فرض نادي بارادو التعادل على فريقه وهي النتيجة التي إعتبرها لا تخدم فريقه الذي ضيع فوزا في المتناول ،وصرح الوزاني لجريدة الوسط أنه كان يتمنى تحقيق الفوز في أول لقاء بالبطولة الوطنية بخاصة وأنها لعبت بملعب زوقاري ,وإسعاد الأنصار الذين كانوا ينتظرون فوز فريقهم .

وقال الوزاني ” فعلا شعرت بخيبة الأمل رغم صعوبة اللقاء والمستوى الذي قدمه المنافس لكن كنا قادرين على التسجيل في عدة مناسبات ” ،وأضاف الوزاني ” لعبنا امام فريق منضبط تكتيكيا ومنسجم وهو أحد احسن الفرق بالجزائر ويملك عناصر شابة ممتازة تلعب كرة قدم جميلة وبطريقة أكاديمية” ، وبرر الوزاني سبب التعثر داخل الميدان إلى نقص التحضير والتأخر في التدريبات والإصابات الكثيرة التي لحقت اللاعبين حيث قال “واجهتنا مشاكل عديدة خاصة الاصابات التي حرمتنا من مجهودات كل من عواد حسبن وصبري وهلّال “وتأسف الوزاني عن تضييع الفريق لنقطتين هامتين في بداية المشوار التي كانتا في المتناول، قائلا ” للأسف ضيعنا نقطتين داخل الميدان، ما سيجعلنا مجبرين على تصحيح أخطائنا مستقبلا، لكن نحن في البداية وينتظرنا عمل كبير ونأمل في تعويض هاتين النقطتين خارج الميدان ” .